Beni de çok etkileyen Tokat mutfağı, Anadolu mutfak kültürünün önemli parçalarından biri. Şehrin tarihsel geçmişini incelediğimizde sentez bir yemek kültüründen bahsetmek yanlış olmaz. Şehir, kurulduğu günden günümüze kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Doğal olarak da farklı kültürlerin izlerini taşıyor. Bu farklı dokuyu tüm detaylarda hissedebiliyorsunuz.



BAT



MALZEMELER

2 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı kısırlık-köftelik bulgur

1 kase iri dövülmüş ceviz içi

1 adet kuru soğan

1 adet domates

2 adet sivri biber

Yarım bağ yeşil soğan

1 bağ maydanoz

1 bağ dereotu

Yarım bağ reyhan

3 yemek kaşığı salça

Karabiber

Kırmızıbiber

1'er tatlı kaşığı kuru nane ve reyhan

Tuz

1 adet limon

Nar ekşisi

300 gr. asma yaprağı









YAPILIŞI: Mercimekler yıkanır, üzerlerini geçecek kadar su konup haşlanmaya bırakılır. Hafif ateşte pişirilir ki mercimekler kabuklarından ayrılmasın. Mercimekler pişince ocağın altı kapatılır, bir su bardağı kısırlık bulgur eklenip karıştırılır. Tencerenin kapağı kapatılarak soğumaya bırakılır. Mercimekler bir tarafta soğurken; kuru soğan, domates, biber ve diğer malzemeler ince ince kıyılıp karışıma eklenir. Üç yemek kaşığı salça suyla inceltilip karışıma eklenir. Tuz, nar ekşisi, limon ve kuru baharat da eklenip karıştırılır ve büyük servis kasesine alınır. En son üzerine ceviz içi serpilir.



TOYGA ÇORBASI



MALZEMELER

1 çay bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı haşlanmış buğday

1 büyük kase yoğurt

1 yemek kaşığı un

Et suyu SOSU İÇİN:

2 yemek kaşığı kuru nane

2 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Haşlanmış nohut ve buğdayı 15 dakika kadar kaynatıyoruz. Ayrı bir yerde terbiyesini hazırlamak için; yoğurt, un ve et suyunu karıştırıyoruz. Hazırladığımız terbiyeyi yavaş yavaş ılıtarak çorbaya ilave ediyoruz. Üzeri için, tereyağını eritip altını kapatıyoruz ve kuru nane ilave edip karıştırıyoruz. Pişen çorbaya döküyoruz.



BAKLALI TOKAT YAPRAĞI DOLMASI



MALZEMELER

Salamura yaprak (yarım kilo kadar)

2 su bardağı ince bulgur

1 yemek kaşığı salça (1 çay bardağı kadar suda ezilmiş olacak)

1 su bardağı kuru bakla

Tuz

Karabiber

Reyhan

1 adet soğan (ince doğranmış)

Kemikli et

Sıcak su

DOLMA SOSU İÇİN:

1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Kuru bakla bir gün önceden ıslatılır ve ertesi gün kabukları soyulup ince doğranır. Kemikli et tencerenin dibine dizilir. Diğer malzemeler çiğ olarak harmanlanır. Hazırlanan iç malzeme yaprağa sarılır ve kemiklerin üzerine dizilir. Dolmaların üzerini geçmeyecek kadar sıcak su eklenir ve ağzı kapalı pişmeye bırakılır. İnce ince doğranmış soğan küçük bir tavada sıvı yağda hafif pembeleştirilir. Üzerine salça eklenip bir-iki defa daha çevrilir. Hazırlanan sos, dolmalar pişmek üzereyken tencereye dökülüyor.