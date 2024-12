‘Bu illetten asla kurtulamam’ demeyin ben bıraktıysam herkes bırakır

Ünlü sanatçı Umut Akyürek’in madde bağımlılığı tedavisi gören kızı Melek Bal, yaşadığı süreci ilk kez GÜNAYDIN’a anlattı. Annesi ve babası Oktay Ertuğrul’la birlikte soruları cevaplayan Melek Bal, 73 gündür temiz olduğunu söyleyerek ekledi: “7 yıldır çoklu yasaklı madde kullanıyordum. Yasaklı maddeye başlamamın nedeni arkadaş çevrem, sosyal medya ve dijital platformlar. Hastanede gördüğüm tedaviyle kurtuldum. Ben bıraktıysam herkes bırakır. Asla kurtulamam demeyin, yeter ki istekli ve kararlı olun”

Ne kadar zamandır tedavi görüyorsunuz?

59 gündür tedavi görüyorum. 73 gündür temizim. 90. günde tedavi programı tamamlanıyor ama ben biraz daha kalacağım. Daha önce 4 kez tedavi için psikiyatr servisine yatış yapmıştım. Ancak hiç faydası olmadı. İlaç bağımlısı da oldum. Tedavi görüyordum ama çıkınca yine yasaklı madde kullanmaya başlıyordum. Şimdi ise Liman Ayık Yaşam Derneği'nde sürdürdüğüm tedaviden çok memnunum. Buraya yatarken yasaklı maddeyi bırakmak istedim. Yasaklı maddeden kurtulmalıyım dedim. Buradaki hocalarım ve grup arkadaşlarımın da desteğiyle bıraktım, temiz kalıyorum. Kendimi de çok iyi hissediyorum.

Kaç yaşında, nasıl başladınız yasaklı maddeye?

13 yaşında başladım. Madde kullanmaya başladıktan sonra ailem ile bağlarım kopmaya başladı. Onlar ne kadar çabalasa da anne ve babamı düşman olarak görüyordum. Arkadaş çevrem, özellikle internet ortamında tanıştığım, sosyal medyada iletişimde olduğum kişiler, yasaklı maddeye başlamamda çok etkili oldu. Şimdi ne kadar büyük hata yaptığımın farkına vardım. Yasaklı maddeye merak duygusu ve özenme ile başladım. Netflix'te izlediğim diziler de özenmem de etkili oldu.







"Dört defa tedavi gördüm ama faydası olmadı" dediniz. Neden?

Yasaklı madde kullanan arkadaşımla görüşmeye devam ediyordum. Tedavi olduğum için bir süre kullanmıyordum ama arkadaşlarım kullandığı için biriki defa kullanmayı reddetsem de sonra yeniden başlıyordum. Ortamdan uzaklaşmadığın sürece tedavi görsen de başlıyorsum. Hiç kimseyi de dinlemiyordum. Şimdi ise tamamen teslim oldum. Tedavide teslimiyet çok önemli. Arkadaşlarım yasaklı madde kullanmaya devam ediyor, onlar benim kadar şanslı değil.



KENDİME ÇIKIŞ YOLU ARADIM



Tedavi olmaya nasıl karar verdiniz?

Tedavi olmamı ailem çok istedi. Ben de aslında kendime bir çıkış yolu arıyordum. Yasaklı madde kullanarak bir yere varamayacağımı düşünüyordum. Liman'da tedaviye başlamadan önce 18 gün başka bir yerde tedavi gördüm. Buraya geldiğimde biraz korkuyordum ancak geldikten sonra hocalarımla, benim gibi bağımlılıktan kurtulmaya çalışan arkadaşlarımla birlikte olunca kendimi iyi hissettim. Bizi bizden başkası anlamaz. Yani yasaklı madde kullananların halini yine onun gibi bağımlılar anlar. Düşenin halinden anca düşen anlar. Buranın maneviyatı da bana çok iyi geldi.







OKULU BİLE BIRAKTIM



Buradan çıkınca neler yapmak istiyorsunuz, biraz anlatır mısınız?

Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim okuyordum, madde bağımlılığımdan dolayı okulumu bırakmak zorunda kalmıştım. İki yıl okula hiç gidemedim. Okuluma devam etmek istiyorum. Buraya da ziyarete geleceğim, benim gibi bağımlılık tedavisi görenlere rehberlik etmek istiyorum. Ailemle daha fazla vakit geçirmenin hayalini kuruyorum. Kedilerim var, onlarla da vakit geçirmek istiyorum. Böyle bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım. Tek şansızlığım ise en ufak bir olayda medyaya düşmem. Bu konudan dolayı rahatsızım.

Geleceğe dair hayaliniz nedir?

Resim yeteneğimden dolayı moda tasarımı istiyorum. Bir de müzikle de yakından ilgileniyorum. 300'e yakın bestem var. Sesimi anneme benzetiyorlar. Müzikle de uğraşmak istiyorum. Belki annemle birlikte şarkı da söyleriz. Şunu da söylemek isterim; 'Melek Sensin' hareketi başlatıp, kızlar evi açmak istiyorum. Yasaklı madde bağımlısı kızları kurtarmak için.



PSİKOLOJİK DESTEK ŞART



Sizin gibi yasaklı madde bağımlısı olanlara neler söylemek istersiniz?

Bu illet kurtulunamayacak bir şey değil. Kullananlar yasaklı maddeden kurtulamayacağını düşünüyor. Ortamlarda insanlar bırakmasın diye 'bir kere başladın mı kurtulamazsın' diyorlar. Ama bu gerçek değil. İstersen kurtulursun. Ben daha önce 4 defa tedavi gördüm, kurtulamadım ama Liman'a geldim ve burada bıraktım. Sadece ilaç kullanarak olmuyor. Psikolojik destek şart. Ben psikolojik destek alarak bu süreci yürütüyorum. Yasaklı maddeden kurtulabilirsiniz, umut var. Asla kurtulamam demeyin. Yeter ki yasaklı maddeyi bırakmaya kararlı ve istekli olun. 7 yıldır çoklu yasaklı madde kullanıyordum. Ben bıraktıysam, herkes bırakır. Eski arkadaşlıklarımı da tamamen bıraktım, buradan çıkınca da tamamen yeni bir sosyal çevrede olacağım. Eski çevreyle yeni hayatımı sürdüremem. Zaten bizim arkadaşlığımız yasaklı madde arkadaşlığıydı. Benim için yepyeni bir hayat olacak.







NETFLİX'TEKİ DİZİLER BENİ YASAKLI MADDEYE ÖZENDİRDİ



Sosyal medyadan nasıl etkilendiniz?

Instagram'daki videolar ya da Netflix'deki dizilerde yasaklı madde kullanmak havalı bir şeymiş gibi gösteriliyor. Rap müzik de yasaklı maddeye özenmemde etkili oldu. Yasaklı maddeye ulaşmam da kolay oluyordu. Nerede olursam olayım kısa sürede istediğim maddeye ulaşabiliyordum. Whatsapp ya da Telegram gibi platformlarda gruplar kuruyorlar. Gruba hangi yasaklı maddeyi istediğini yazıyorsun, en az 10 kişi dönüş yapıyordu. Ulaşması kolay olunca, bırakması kolay olmuyor. İlk başta zaten alışmam için bana parasız veriyorlardı. Arkadaş ortamında ikram ediyorlardı. Kullanmayana al bir tane, bir şey olmaz diye ısrar ediyorlardı. Bıraktım diyene de nasıl bırakırsın, al bir tane diyorlardı. Benim gibi yasaklı maddeyi bırakan arkadaşım yok. Onlarla görüşmeye başlarsam yine başlarım. Çevreyi değiştirmek gerekiyor. Bırakmaya kararlı ve istekli olmak gerekiyor. Ben kararlıyım, bu illetten tamamen kurtulacağım.



MADDE KULLANIRKEN ÇOK KÖTÜ BİR KARAKTERE DÖNÜŞÜYORDUM



Anneniz çektiği videoda sizin kendisine şiddet gösterdiğinizi de söylemişti. Siz yaptıklarınızı sonrasında hatırlıyor muydunuz?

Hatırlamıyordum. Çünkü yasaklı madde etkisinde yapıyordum. Normalde ayıkken asla yapmayacağım hareketleri yapıyordum. Madde bambaşka bir kişilik ortaya koyuyor. İçtiğiniz maddeye göre de kişiliğiniz değişiyor. Madde kullanırken kötü bir karakterim oluyordu. Agresif ve şiddet eğilimli bir insan oluyordum. Anneme ya da babama neler yaptığımı hatırlamıyordum. Ailem video çekip, yasaklı madde kullanırken neler yaptığımı sonrasında bana izletiyordu. Kendime gelince de yaptıklarımdan dolayı çok büyük üzüntü yaşıyordum. Bunları ben nasıl yaptım? diyordum. Kendimi tanıyamıyordum, yaptıklarımı izleyince. Şimdi temizim ve asla o ruh halimdeki davranışları sergilemem.







UMUT AKYÜREK: TOPLUMU YASAKLI MADDENİN ZARARLARIYLA İLGİLİ BİLİNÇLENDİRMEK GEREKİYOR



Türkiye Melek Bal'ın durumunu sizin çektiğiniz video ile duydu. O günden bugüne neler değişti?

Çok şey değişti. Allah'a binlerce şükürler ediyorum. Liman, kızıma çok iyi bakıyor. Tedavisi çok iyi gidiyor. Videoyu çektikten sonra çok fazla aile bana ulaştı. Öyle hikayeler öğrendim ki, içim kan ağlıyor. Toplumu yasaklı maddenin zararlarıyla ilgili daha fazla bilinçlendirmek gerekiyor. Okullara kadar girmiş bu illet. Bunun önlenmesi gerekiyor. Şimdi beni eleştirenler var, kızını ifşa etti diye. Kızımı kurtarmak ve yasaklı maddeye dikkat çekmek için video çektim. İyi ki de yapmışım. Liman Ayık Derneği Genel Koordinatörü Selçuk Bey bize ulaştı ve kızımızı buraya getirdik. Kızım şimdi temiz. İnşallah böyle de devam eder. Yıllar önce televizyonda rap müziğin çocuklarımızı olumsuz etkilediğini söylediğimde beni linç etmişlerdi. İşte şimdi görüyoruz, rap şarkılarının halini. Uyuşturucuya da özendiriyor, ahlaki olarak da çok sakıncalı sözler içeriyor. Ben Melek Bal için video çektikten sonra rapçi Sansar Salvo'nun annesi bana ulaştı. Kadıncağız 'Oğlum iyi değil, akıl sağlığını iyice yitirmeye başladı' diye bizden yardım istedi. Biz daha yardım edemeden uyuşturucuya özendirmekten tutuklandı. Bu durumda olan çok gencimiz var. Özgürlük adı altında sınırsız bir yozlaşma yaşanıyor. Sosyal medya aracılığıyla her şey normalleştiriyor. Buna da son vermek gerekiyor. Okullarda müfredatta girerek, çocuklarımızı uyarmalıyız. Okul bahçesine kadar girdi çünkü yasaklı madde.



OKTAY ERTUĞRUL: KIZIMIN OLAYI MEDYAYA YANSIDIKTAN SONRA BANA YÜZLERCE MESAJ GELDİ



Melek Bal ile yaşadığınız sürece dair neler söylemek istersiniz?

Melek Bal ve onun gibi gençleri yasaklı maddeye alıştırarak gençlerimize organize bir saldırı söz konusu. Dağda askerimize kurşun sıkan terör örgütleri, şehirde de kadroları aracılığıyla gençlerimizi yasaklı madde ile zehirliyor. İnternet üzerinden de gençlerimiz özendiriliyor. Kızımın olayı medyaya yansıdıktan sonra bana yüzlerce mesaj geldi. Çok fazla gencimiz var bu belaya bulaşan. Boşanmış aile çocukları, özellikle baba ile kopmuş çocuklar yasaklı madde tuzağına daha kolay düşüyor. Ben de eşim de başından beri kızım için mücadele ediyoruz. Maddi ve manevi olarak çok zor. Yasaklı madde kullanan bir çocuğun ailesi, çocuktan daha büyük acı ve zorluk çekiyor. Çünkü çocuk farkında değil ama aile farkında ve çaresiz. Devletimiz gençlerimiz için koruyucu önemler almalı. Yasaklı madde bağımlılığından kurtulmak için tedavi merkezlerini devletimiz desteklemeli. Umut Hanım'ın aslında başında videoyu çekmesini istememiştim ama şimdi diyorum ki iyi ki çekmiş. Yasaklı madde sadece bizim çocuğumuzun sorunu değil. En üstten en altta toplumun her kesiminden insanın çocuğu var, bu illete bulaşan. Küçük yaşta olanlara aile müdahale edebiliyor ama 18 yaş üstüne müdahale de edemiyor. Madde bağımlısı biri kriz anında her türlü şiddeti yapabilir. Bu yüzden madde bağımlısı olanlara müdahale için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor.