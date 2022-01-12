SAİT GÜRSOY

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), geçen hafta yaptığı 2022- 2023 yılına ait okul ücretleri için azami artış açıklamasını, gelen tepkiler üzerine geri çekti. Oranların TÜİK enflasyon verilerine göre yeniden düzenleneceği duyuruldu. Yeni yapılan açıklamada, kamuoyunun bu oranı, yıllık artış oranı bu şekilde olacakmış gibi yanlış algıladığından açıklamanın geri çekildiği belirtildi.

Özel okullarımız, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na bağlıdır. Her kurum ücretlerini, kendi bütçe hesaplarını yaparak bağımsız olarak belirler ve açıklar. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 53. maddesinde "TÜİK'in ilan ettiği ÜFE ve TÜFE toplanıp 2'ye bölünür ve çıkan rakamın üzerine en fazla yüzde 5 oranında artış yapılabilir" deniliyor. TÖZOK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk ile konuyu telefonda masaya yatırdık.

Zafer Hoca, benimle şu cümleleri paylaştı: Her yıl ücretleri açıklarken maksimum tavanı ifade ederiz ama okullara "Bu oranda ücret açıklayacaksın" demiyoruz, diyemeyiz de zaten. Sosyal medya hesaplarımızdan geçen hafta belirttiğimiz yüzde 62.80 oranını açıklarken, okullara kanunen bu rakamı geçemezsiniz diyoruz. Ancak kamuoyu bu oranı "Yıllık artış oranı bu şekilde olacakmış" gibi yanlış algıladığından açıklama geri çekilmiştir. Okuyanlar direkt oradaki rakama odaklandı ve yanlış anlaşıldı.



DOĞRU VE DETAYLI ARAŞTIRIN

Diğer taraftan özel okulların giderlerinin yüzde 60-70 arası oranda değişen kısmı personel ücretleridir. Bu kurumlarda yaklaşık 174 bin öğretmen ve 350 bin personel mevcut. Dernek olarak önceliğimiz, öğretmen ve çalışanlarımızın hak ettiği ücreti almasıdır.

Hükümet ocak ayı itibarıyla asgari ücrete yüzde 50, memura yüzde 30.5 oranında bir zam yaptı. Haziranda tekrar bir artış olacak. Şimdi haklı olarak öğretmenlerimiz de bizden bir artış talebinde bulunacaklar. Ücretlerin yanı sıra elektrik, su, doğalgaz, kâğıt, temizlik gibi sarf giderlerimiz de artmış durumda. Amacımız, bir yandan okullarımızı daha düşük oranlarda artış yapmaları için dikkatli hesap yapmaya yönlendirmek, diğer yandan da devlet eliyle sağlanacak yardımları devreye sokmak için çalışarak artışların çok daha aşağılara çekilmesini sağlamaktır.

Örneğin KDV'de indirim yapılmalı. KDV indirimi okula verilen bir destek zannediliyor, ancak direkt veliye yansıyan bir avantajdır. İndirim şimdi açıklanırsa okullar da KDV'siz ücretlerini açıklarlar. Bu süreci atlatabilmeleri için okullara ihracatçılara verilen uygun krediler gibi kredi destekleri sağlanabilir. İşte, Zafer Hoca'nın sözleri bunlar, karar ve yorum sizin. Bence, özel okul seçerken doğru ve detaylı araştırma yapmanızda yarar var.