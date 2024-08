İstanbul Üsküdar Vaniköy'deki Boğaz'a bakan kaçak villa olayı, çevre hassasiyeti konusundaki çifte standardı hatta ikiyüzlülüğü çok net biçimde ortaya koydu.

İçinde kaçak bina var, ağaç katliamı yapılmış, ilgililer tarafından göz yumulmuş hatta korunmuş tam anlamıyla bir skandal... Daha beteri, milyon dolarlık bir kıyağın ne karşılığı yapıldığına dair iddialar da yenilir yutulur gibi değil.

Bu tablo sadece bir siyasi ekibin ihmalini değil, topyekûn bir siyasi zihniyetin çürümüşlüğünü gösteriyor. Birkaç ağaç uğruna ülkeyi yangın yerine çevirenler, enerji arayışlarına bile çevre hassasiyetiyle karşı çıkanlar, orman yangınlarını siyasete alet edip susmayanlar, ne yazık ki bu olay karşısında suspus oldular. Tıpkı Ege ve Akdeniz kıyılarının CHP'li yerel yöneticiler tarafından yoğun yapılaşmayla yaşanmaz hâle getirilmesi karşısında sustukları gibi...



'BU ZİRVEDİR ÜSTÜ YOKTUR'

Aynı şey bu kez, ülkenin gözbebeği Boğaziçi'nde Rus oligarkı Boris Borisenko'ya ait ormanlık arazide kaçak yapıya göz yumularak yapılacaktı. Ancak başaramadılar, Üsküdar'ın bir önceki Belediye Başkanı Hilmi Türkmen doğa katliamını kamuoyuna duyurarak engel oldu.

Türkmen'in şu sözleri ibretle okunmalı:

"Vaktiyle merhum bir bakanımızın eşi tadilat yapacağım diye bizden izin istemişti, kat atıldığını fark edip durdurmuş, yıkmıştık yapıyı. Bizim zamanımızda tek çivi çakılmasına izin vermedik Boğaz öngörünümüne. Şimdi orman kesip villa yapıyorlar! Bu zirvedir, daha üstü yoktur, genel durumun vahametini siz düşünün.

Tüm kamuoyuna sesleniyorum; kaçak yapıları yıkıyoruz diyerek ters algı yaparken, aslında korkunç bir talana imza atılıyor İstanbul'da. En büyük örneği işte budur. Vaniköy'de, dünyanın en değerli emlak bölgelerinden birinde bu kadar cüretkâr biçimde buna göz yumanlar, gözden biraz uzak yerlerde neler yapıyor, orasını da siz düşünün. Trol şebekelerinin, fondaş medyanın yalanlarına, sizi kandırmasına izin vermeyin."

Bu aslında ilk değil, bırakın gözden uzak yerleri, birkaç yıldır Sabah Gazetesi ısrarla yazdığı hâlde, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a nazır villası da kaçak büyütüldü. Şu hâle bakın, Mahiroğlu, 2020 yılında 4.5 milyon dolara satın aldığı 90 metrekarelik villayı, mühürlendiği hâlde 100 metrekare ekleyerek 190 metrekareye çıkardı ve dur diyen olmadığı gibi fondaş medya haber bile yapmadı.

Bu iki örnek karşısında, CHP örgütleri ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şimdiden "halef" ilan ettiği Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın susması ve ayağa kalkmaması şaşırtıcı değil. Çünkü bu ekibin "parayı" yönetme konusunda mahir olduklarını CHP'liler kongre ve kurultaylardan iyi biliyor.



BALYA BALYA DOLAR DEMEK

Peki en ufak bir çevre sorununda yeri göğü inleten sivil toplum örgütleri nerede?

Mesela Mimarlar Odası, Taksim Dayanışma Platformu neden susuyor? En vahimi ise TEMA yetkililerinin susması.

Sahi TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç neden ortalarda yok? Her çevre meselesinde hemen ortaya atılan, zehir zemberek açıklamalar yapan Ataç'ın, neden CHP'li bir belediye söz konusu olunca sesi çıkmaz? Sık sık "doğanın siyaset üstü bir durum" olduğunu söyleyen Ataç, İstanbul'un doğasının siyaset üstü olmadığını mı düşünüyor?

Eski başkan Türkmen'in dediği gibi, Boğaz dünyanın en değerli emlak bölgelerinden biri. Kaçak her metrekaresi de balya balya dolar demek. Bu da siyasette paranın gücünü anlayanların iştahını kabartıyor. Üsküdar Vaniköy'deki villa inşaatında kaçak yapıya izin vermek ve yaklaşık 100 kayın ağacının kesildiği iddiası bu açgözlülüğü ve acımasızlığı gösteriyor.

Bunun karşısında susanlar da bu acımasızlığın ortağı durumunda.