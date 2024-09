Tak koluna akıllı saatini! Tansiyonu, uyku apnesini, kalp ritmini takip et

Akıllı saatler, bileklikler kısa sürede spor sevenlerin gözbebeği oldu. Üstelik, tansiyon, EKG ölçümü, kalp ritmi ve uyku apnesini takip edebiliyorsunuz. Apple Watfch 10 serisi uyku apnesini ölçerken, Huawei Watch D2 tansiyon ölçümü de yapıyor. İşte tüm saat ve bileklikler

İnsanlar deprem, güvenlik, daha kaliteli da az stresli hayat için doğaya taşınmayı bekliyor. Ancak bunu yaparken sağlıklı hayat için spor yapabilecekleri uygun bir ortam bulmaya çalışıyor. Teknolojik çözümler elbette hayatımızı kolaylaştıracak yeteneklere sahip oluyor. Özellikle giyilebilir teknolojiler sahip oldukları sensörlerle çok sayıda sağlık sorununun takibinde ve bildiriminde başarılı çözümler sunuyor. Son dönemde Huawei Watch D2 tansiyon ölçümünde ve Apple Watch 10 uyku apnesi ölçümünde kullanılıyor. Sağlık çözümlerine odaklanan önemli akıllı saatler arasında Samsung Galaxy Watch6, Garmin Venu, Withings ScanWatch ve Fitbit Sense 2 gibi cihazlar öne çıkıyor. Akıllı saatler, kullanıcıların sağlık durumlarını sürekli izlemelerine yardımcı olmak için sensörlerle donatılmıştır ve farklı alanlarda çeşitli sağlık çözümleri sunarlar. Özellikle EKG, SpO2 ve uyku takibi gibi gelişmiş sağlık izleme özellikleri, modern akıllı saatlerin önemli sağlık araçları haline gelmesine katkı sağlıyor. Sahip oldukları sertifikalar ve standartlara rağmen akıllı saat kullanıcılarının sağlık kuruluşlarının ve doktorlarının uyarılarını takip etmesinde fayda var. Ancak akıllı saatler belli anormal durumların ortaya çıkarılmasında etkili oluyorlar. Akıllı saatlerin medikal sertifikalara sahip olması, sağlık izleme özelliklerinin güvenilir olduğunu gösterir, ancak yine de kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır:









AKILLI SAAT VE BİLEKLİĞE DİKKAT

Akıllı saatinizin medikal özellikleri olsa bile, bu cihazlar genellikle tıbbi tanı veya tedavi yerine genel sağlık takibi için tasarlandığının altını çizmeliyiz. Ciddi bir sağlık sorunu olduğunda profesyonel tıbbi yardım almanın önemli olduğunu unutmayın. Kalp atış hızı, oksijen doygunluğu (SpO2), uyku izleme ve EKG gibi özellikler, kişisel sağlık takibi için faydalıdır. Ancak bu veriler, klinik ortamlarda kullanılan profesyonel cihazlar kadar hassas olmayabilir. Medikal sertifikalı olsa dahi, sonuçların yanlış olabileceği göz önünde bulundurulmalı ve önemli sağlık kararları sadece bu verilere dayandırılmaması gerekiyor. Saatinizin sensörlerini düzenli aralıklarla kalibre etmek, verilerin doğruluğunu artırabiliyor. Ayrıca, cihazı nasıl taktığınız da önemli. Örneğin bileğinizi sıkı veya gevşek bir şekilde takmak, verilerin yanlış ölçülmesine neden olabilir. Üstelik saatin takıldığı bileğinde dövmesi olan insanlarda ölçümlerde sıkıntılar olabiliyor. Bu yüzden kısa bir ölçüm yapmak önemli hale geliyor. Üstelik uzman bir görevlinin bilek ölçüsünü alıp ona göre saati ayarlamasını tercih edin.



KİŞİSEL VERİ GİZLİLİĞİ ÖNEMLİ

İsrail'in Lübnan düzenlemiş olduğu saldırı doğal olarak her insanı ve ülkeyi kişisel veriler, özellikle sağlık verileri konusunda daha dikkatli olmaya doğru itiyor. Sağlık verilerinizin gizliliğine dikkat edin. Kullandığınız sağlık uygulamalarının ve akıllı saatinizin verilerinizi nasıl sakladığını ve kimlerle paylaştığını bilmek önemlidir. Mümkünse veri şifrelemesi ve kullanıcı onayı gerektiren uygulamaları tercih edin. Saatin sensörleri, kullanıcının yaşına, kilosuna ve diğer sağlık parametrelerine göre özelleştirilebiliyor. Bu bilgilerin doğru girilmesi, verilerin daha isabetli olmasına katkı sağlıyor. Akıllı saatinizin yazılımının ve sağlık uygulamalarının güncel olduğundan emin olun. Güncellemeler, hem güvenlik hem de veridoğruluğunu artıracak iyileştirmeler sunabilir. Saatin sağlık izleme özellikleri pil tüketimini hızlandırabilir. Cihazın düzenli olarak şarj edilmesi, sağlık takibinin kesintisiz olmasını sağlıyor. Akıllı saatlerin sürekli temas halinde olduğu cilt bölgesinde bazen tahriş, kızarıklık veya alerjik reaksiyonlar olabilir. Cihazı temiz tutmak ve belirli aralıklarla çıkarmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.









UYKU APNESİ BİLDİRİMLERİ

Yenilikçi bir Solunum Bozukluğu ölçümünden yararlanan uyku apnesi bildirimlerinin kullanıma sunulduğu Apple Watch, kullanıcıların sağlığı için akıllı bir koruyucu görevi görmenin yollarına yenilerini ekliyor. Uyku apnesi bildirimleri için Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve diğer küresel sağlık otoritelerinden yakın zamanda pazarlama izninin alınması ve özelliğin bu ay ABD, AB ve Japonya dahil olmak üzere 150'den fazla ülke ve bölgede kullanıma sunulması planlanıyor. Uyku, genel fiziksel ve ruhsal sağlığı etkilediğinden önemli bir sağlık alanıdır. Uyku apnesi ise uyku sırasında solunumun kısa süreliğine durduğu ve vücudun yeterli oksijen alamadığı yaygın bir bozukluktur. Dünya çapında 1 milyardan fazla insanı etkilediği tahmin edilen bu sağlık sorunu, çoğu zaman teşhis bile edilmiyor. Uyku apnesi tedavi edilmezse yüksek tansiyon, Tip 2 diyabet ve kalp sorunları riski gibi önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Yenilikçi bir Apple Watch ölçümü olan Solunum Bozukluğu, uyku sırasında normal solunum düzeninin kesintiye uğramasıyla ilişkilendirilen küçük bilek hareketlerini tespit etmek için ivmeölçerden yararlanıyor. Apple Watch 30 günde bir solunum kesintisi verilerini analiz ederek orta ve ağır düzey uyku apnesi belirtilerinin tutarlılık göstermesi durumunda kullanıcıyı bilgilendiriyor. Böylece kullanıcılar olası tanı ve tedavi dahil olmak üzere atılacak adımlar hakkında doktorlarına danışabiliyor.



MEDİKAL SERTİFİKALI TANSİYON ÖLÇER

Dünyanın ilk medikal sertifikalı bilek tabanlı hareket halinde tansiyon ölçüm cihazı olan HUAWEI WATCH D2, NMPA (National Medical Products Administration) ve MDR (European Union Medical Device Regulation) onayına sahip. Bu saat, 24 saat boyunca doğru kan basıncı ölçümü yapabiliyor ve HUAWEI TruSense Sistemi sayesinde daha hızlı ve hassas sonuçlar sunuyor. Ancak yüzde 5'lik yanılma payı olduğunu söyleyelim. Huawei, kan basıncı teknolojisi alanında, Uluslararası Hipertansiyon Derneği Başkanı Profesör Gregory Stergiou ve Çin Hipertansiyon Ligi Başkanı Profesör Wang Jiguang gibi uzmanlarla iş birliği yaparak, bu alanda dokuz yılı aşkın süredir inovasyon yapıyor. HUAWEI WATCH D2, ultra dar mekanik hava yastığı ve 1.82 inç geniş ekranıyla hem hafif hem de kompakt bir tasarım sunuyor. Bu sayede bir akıllı saat formunda medikal tansiyon ölçüm cihazını kullanıcılarasunarak bu alanda devrimsel bir yeniliğe imza atıyor.









AKILLI SAATLERİN SAHİP OLABİLECEĞİ YETENEKLER

Kan basıncı izleme

Vücut kompozisyon analizi (vücut yağı, kas kütlesi vb.)

Spor modları ve gelişmiş fitness takibi

Menstrüel döngü ve hamilelik takibi

Solunum ve hidrasyon takibi

Uyku apnesi algılama

Nabız izleme ve kalp ritmi düzensizliği tespiti

Cilt sıcaklığı izleme

EKG ve stres takibi (EDA sensörü ile)

Uyku takibi ve uyku skoru

Kalp atış hızı değişkenliği (HRV) ölçümü

SpO2 sensörü ile kan oksijen seviyesi izleme

Stres yönetimi ve mindfulness özellikleri

Günlük aktiviteler için akıllı öneriler ve raporlar

TAHTAPP İLE AZ GÖREN ÇOCUKLARA IŞIK OLMAYA DEVAM EDİYOR

Günışığı projesi kapsamında az gören çocukların sınıf içi eğitimine destek olmak amacıyla geliştirilen TahtApp uygulaması, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 50 yeni okulda daha az gören çocukların eğitime akranlarıyla eşit şartlarda devam edebilmesine imkan tanıyacak. Türk Telekom, insanı merkeze alan yaklaşımı ile yeni nesil teknolojilerle geleceği şekillendirmeye devam ediyor. Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştüren Türk Telekom, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile eğitime katkı sunmayı sürdürüyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, TahtApp uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Günışığı projemiz kapsamında az gören çocuklara sunduğumuz erken müdahale eğitimleri ve geliştirdiğimiz TahtApp uygulaması onların akranlarıyla aynı okullarda eğitim görmelerine destek olarak toplumsal hayata eşit koşullarda katılmalarını kolaylaştırdı. Teknoloji birikimimizi aktardığımız projemizi her geçen yıl yeni şehirler ve okullarda kullanıma sunarak teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeye devam edeceğiz" dedi.









GÖRME ENGELLİLERE IŞIK

Türk Telekom'un, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme misyonu ile Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) iş birliğinde yürüttüğü Günışığı projesi kapsamında az gören çocukların sınıf içi eğitimleri için geliştirilen TahtApp uygulaması, yeni eğitim- öğretim yılında da az gören çocuklara ışık olmaya devam edecek. Proje kapsamında geliştirilen ve bugüne kadar 14 ilde 50 okula kurulan TahtApp uygulaması ile az gören çocukların sınıf içi eğitimlerinde akranları ile eş zamanlı dersleri takip edebilmeleri sağlandı. Her geçen yıl yeni il ve yeni okullarla yaygınlaştırılarak daha fazla öğrencinin hayatına değer katan TahtApp uygulamasının, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde 50 yeni okulda daha aktif hale getirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında ayrıca eğitimciler ve engelsiz akranlara yönelik farkındalık seminerleri de devam edecek.



TÜRKİYE'YE DEĞER KATMA

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, TahtApp uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada; "Geleceği yeni nesil teknolojilerle şekillendirirken, temas ettiğimiz herkese değer katma vizyonu ile ilerliyoruz. Hayatın her alanını dijitalleştirme vizyonumuz kapsamında teknoloji birikimimizi eğitime de aktarıyoruz. Türk Telekom Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması, az gören çocukların sınıf ortamında ve aydınlatma koşullarından bağımsız olarak tahtadaki bilgileri tabletlerine aktarıp, akranlarıyla birlikte eş zamanlı olarak eğitim alabilmelerine imkân tanıyor. 'Türkiye'ye Değer' anlayışımız doğrultusunda, eğitimde fırsat eşitliğini artıran projelerle topluma katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Günışığı projemiz kapsamında az gören çocuklara sunduğumuz erken müdahale eğitimleri, onların toplumsal hayata eşit koşullarda katılmalarını kolaylaştırdı; TahtApp uygulaması ise akranlarıyla aynı okullarda eğitim görmelerine destek oldu. Her geçen yıl yeni iller ve okullarla yaygınlaştırdığımız TahtApp uygulamamız ile öğrencilerin dersleri en verimli şekilde takip edebilmelerine olanak tanıyarak, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeye devam edeceğiz. Yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diliyorum" dedi. Türk Telekom'un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) iş birliğinde 2014 yılında hayata geçirdiği Günışığı projesi ile bugüne kadar 81 ilden 1000'in üzerinde az gören çocuğun özel içerikli eğitimlerle görme yetileri artırılarak hayatlarına bağımsız hareket edebilen bireyler olarak devam edebilmeleri desteklendi. Proje kapsamında Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması ise, az gören çocukların öğretmenin tahtaya yazdığı bilgileri önlerindeki tabletlerden anında görebilmesine ve akranlarıyla eş zamanlı olarak dersleri takip edebilmesine olanak sağlıyor.