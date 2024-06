Kim derdi ki Hitler'in temsil ettiği Avrupa aşırı sağı, aynı Hitler'in katlettiği Yahudilerin devleti tesmiye edilen İsrail'in en büyük müttefiki olsun!

Şu hâle bakın:

İsrail'in nispeten "liberal" sayılan gazetesi Haaretz'in haberine göre, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde "aşırı sağcıların" zafer kazanması, İsrailli yöneticileri oldukça mutlu etmiş.

"Tarihin ironisi" mi desek, bilmiyorum.

Benim bildiğim, "Holokost" mimarı Reinhard Heydrich henüz 1935'te Yahudileri iki gruba ayırmış ve "Siyonist" olanlarıyla "anlaşabileceklerini" söylemiştir.

Ben şunu bilir şunu söylerim: Nazizm ile Siyonizm aynı amaca hizmet etmiştir.

"İslam ve Müslüman düşmanlığını" da söz konusu bu amaç etrafında değerlendirmek gerekiyor.

***

(Yusuf İslam) yıllar önce bir röportajda kendisine "Müslüman olduğunda çevren bunu nasıl karşıladı?" sorusu yöneltildiğinde, "Ben 1977'de, yani 11 Eylül'den çok önce İslam'ı benimsedim. O zamanlar Batı'da İslam ve Müslümanlarla ilgili bugünkü gibi negatif bir algı yoktu..." cevabını vermişti.Başta Amerikalılar olmak üzere Batı dünyasının fertlerinin önemli bir kısmının zihninde İslam ve Müslümanlar dendiğinde "terörizm" canlanıyorsa, bunun başlıca sebebi kuşkusuzçevresinde şekillendirilen Batı propagandasıdır.Bu propagandanın veya algının Siyonizm'in Arzı Mevud projesinin önünü açmak için tertiplendiği bugün çok daha net bir şekilde anlaşılıyor.ABD ve Avrupa ülkeleri vatandaşlarının, İsrail'in "Müslüman coğrafyasında" her türlü barbarlığı yapmasına rıza göstermesi bu algıya dayanıyor.Modern Siyonizm projesi şu slogan ile özetlenebilir: "Müslümanlar teröristtir; İsrail de Müslümanlarla, yani teröristlerle savaşıyor!.."

***

Gelgelelim, ABD'ninvemüdahalesinin neticesindemilyonlarca insanın yerinden yurdundanedilmesi ve bu insanlarınönemli bir kısmının Avrupa'ya ilticaetmek durumunda kalması,Avrupalıları kendilerine hep "terörist"diye tanıtılan Müslümanlarlatanıştırdı.Bir başka ifadeyle, Avrupa "medeniyet" ile tanıştı.Dolayısıyla, aklıselim sahibi Avrupalılar, Müslümanların aslında kendilerine anlatıldığı gibi "teröristler" olmadığını zamanla keşfetti.Bu da takdir edersiniz ki, Modern Siyonizm projesi için çok büyük bir sorundu.İşte tam da bu noktada "mülteci karşıtlığı" ambalajıyla "İslam ve Müslüman düşmanlığı" pazarlanmaya başladı.Fırsattan istifade etmekte gecikmeyen İsrail'in ise yeni sloganı hazırdı: "Siz birkaç bin tanesine tahammül edemiyorsunuz; bakın, bizim etrafımızı milyonlarcası sarmış, üstelik silahları da var!.."Bahsi geçen "aşırı sağın" milliyetçilikten çok "İslam ve Müslüman düşmanlığı" ile şekillendiğini görmek için Avrupalı "aşırı sağcıların" İsrail ve İsrail Lobisi'ne (kendi milli onurlarını ayaklar altına alacak kadar) boyun eğdiğine bakmak yeterli olacaktır.Hülasa edecek olursak:Avrupa'da yükselişte olan "aşırı sağ" tandanslı "mülteci karşıtlığı" ile Modern Siyonizm projesini ayrı düşünmek büyük bir hata olur.