"İsrail soykırım yaparken, İran vekil gücü Hizbullah'la birlikte animasyon yayınlamaktan, PR çalışması yürütmekten öteye geçmedi..."

"İran, İsrail ile danışıklı dövüş yapıyor..."

"Zaten İran'ın tek amacı Ehl-i Sünnet omurgayı çökertmek..."

"Bölge öncelikle İran belasından kurtulmalı... ABD-İran çatışması yok; tam aksine ABD İran'a alan açıyor. Irak ve Suriye'de hep İran'ın önünü açtılar..."

"İran, İsrail'e torpil etkisi bile yaratmayan füzelerini atarken bile haber verdi. Havai fişek gösterisi yapıyorlar..."

"İran ve İsrail tiyatro oynuyorlar..."

İşbu iddiaları ve daha nicesini sosyal medyada, televizyonlarda, gazetelerde matinesuare dillendiriyorlar. Unutmuş olamazsınız; Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Trump da bir süre önce mahut iddiaları doğrular şekilde açıklama yapmıştı.

Başkan olduğu dönemde, General Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta 2020'de katletmesinin ardından, İran'ın intikam almak için ABD üslerine yaptığı saldırıyı önceden haber verdiğini şöyle anlatmıştı: "Sahip olduğunuz belli bir askeri üsse 18 füze fırlatacağız dediler. O gece gergin olmayan tek kişi bendim. Çünkü ne olacağını biliyordum. Bize bunu söylediler; 'Merak etmeyin; askeri üssünüze 18 füze fırlatacağız ama hiçbiri üssü vurmayacak' dediler..."

Trump'ın seçim kampanyası çerçevesinde yaptığı bu açıklama "muhteremlerin" çok hoşuna gitmişti. Zira, dillerinden düşürmedikleri mahut açıklamayı, İran'ın hem acizliğinin hem de ABD'yle tiyatro oynadığının kanıtı olarak görmüşlerdi.

Fakat... Aynı Trump, CNN'de Biden ile yaptıkları o meşhur tartışmada Kasım Süleymani'yi öldürmekle övündüğünde, (o sırada) Demokratların Başkan adayı olan Biden, "Hayatım boyunca bu kadar saçmalık duymadım (...) Meselenin gerçeği şu ki İran Amerikan birliklerine saldırdı, öldürdü, bu askerlerin birçoğunda beyin hasarına neden oldu ve o (Trump) bu konuda hiçbir şey yapmadı. Son zamanlarda (Trump) başkanken, saldırdılar. Saldırı gerçekleştiğinde hiçbir şey yapmadık..." diye karşılık verdiğinde, Trump dut yemiş bülbüle dönmüştü ama hiçbir Ortodoks muhafazakâr bu haberi görmedi.

Belki de görmek işlerine gelmedi, bilemiyorum.

***



Benim bildiğim şudur: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da geçenlerde "İran'ın Şam'daki büyükelçiliğini vuruyorlar, ondan sonra Mısır'a geliyorlar, bize geliyorlar. Aman müdahale edin diyorlar. Şimdi İsmail Haniye'yi şehit ettiler, aynı şekilde... Bu sürdürülebilir patent değil..." dediğine göre, İran ile İsrail'in tiyatro oynadığının ya farkında değil ya da kendisi de bu tiyatroda rol alıyor. Peki rolü ne? En revnaklı repliği aldığına göre rolü az buz değil anlaşılan. Baksanıza, söz konusu konuşmasının finalinde ABD'yi kastederek ne diyor: "İsrail'in sahipleri tasmasını eline almalı..."

Gelgelelim... ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in geçen gün gazetecilerle düzenlediği toplantıda, "İran ile ilişkisi olan tüm müttefiklerimizden, İran'ı gerilimi azaltması konusunda ikna etmelerini istiyoruz ve bu ülkelerin arasında Türkiye de bulunuyor..." açıklaması Sayın Hakan Fidan'ı teyit ediyor. Demek ki ortada oyun veya tiyatro yok.

***

Aklı evvel uzmanlar ve sivri akıllı "yazarçizerlerimiz" çok külyutmaz oldukları için itiraz edecekler, "ABD Büyükelçisi de bu tiyatronun dışında değil ki. O da oynuyor..." diyeceklerdir.

Pekâlâ... Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir heyeti Tahran'a göndermesine ne buyuracaklar? Ayrıca, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov da İsrail ile İran'ın bölgede gerginliği artırmaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi. Çin de aynı şekilde endişelerini dile getirdi.

Bir tiyatro veya danışıklı dövüş için koca koca ülkeler neden bu denli endişelensinler ki? İran çok çok havai fişek gösterisi veya animasyon filmi çekecek işte, bu panik niye? Yoksa Çin ve Rusya da mı bu tiyatroda rol alıyorlar?

Ya Avrupa Birliği?.. The New Arab'ın Arapça yayın organının haberine göre, İran'ın (İsmail Haniye'nin intikamı nedeniyle) İsrail'e saldırmaması karşılığında, İran'ın nükleer programıyla ilgili görüşmeleri yeniden başlatmayı teklif ettiler.

Lan? Şimdi bunlar, "Biz İran'ın önünü açıyorlar demedik mi; bakın işte İran'ı nükleer güç yapacaklar!.." demesinler. Hay Allah!...