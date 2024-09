Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye'ye geldiğinden beri hemen hemen bütün açıklamalarında Galatasaray ile ilgili ifadeler kullanıyor. Sizce amacı nedir?

Mourinho, karizması ve dünya çapında kazandığı kupalarla müthiş bir fenomen ve oyunu kurallarına göre oynamasını iyi biliyor. Hedefinde sürekli Galatasaray var. Sarı kart görmediklerinden dem vurmasından tutun da Okan Buruk'un hakemlerle arkadaşlığına kadar her türlü psikolojik savaş unsurlarını kullanmayı beceriyor ama pek tabii ki bunu ona birileri söyledi. Dediler ki, "En ciddi rakibimiz Galatasaray. Saha dışındaki en güçlü takım Galatasaray. Onlara saldır." O da saldırdı. Yalnız bu işler dakka dukkadır. Devran döndüğünde veya Galatasaray iç huzursuzluğu toparladığında da Mourinho'nun hedefe konulması kaçınılmazdır.







PANİK TRANSFERLER YÜZÜNDEN İSTİFA ETTİ



Özellikle sosyal medyada yapılan yorumlar büyük takımlarımızı baskı altına alıyor mu? Mesela transferde Galatasaray'ın zayıf kaldığı için çok ağır ifadelerle yönetime suçlamalar var. Son olarak dün Galatasaray'da Cenk Ergün istifa etti. Özetle sosyal medya artık kulüpleri yönetir hale mi geldi?

Sosyal medya sadece Türk futbolunu etkilemiyor, siyasetimizden tutun da yargımıza kadar her türlü kurumu ister istemez baskı altına alabiliyor. Bir anda doğal veya suni olarak organize olup büyük bir baskı unsuru oluşturabiliyorlar. Bundan en çok etkilenen takım Galatasaray ve onun yöneticileri. Birkaç yıldır bakıyoruz, Galatasaray'ı neredeyse sosyal medya ve taraftar grupları yönlendiriyor. Baskıdan oluşan panik transferleri geliyor, yine baskıdan kaynaklanan bazı oyuncu ve yöneticiler antipatik hale getiriliyor. Şu anda sosyal medya belki de Türkiye'deki devletin kurumlarından sonraki en büyük güç. Cenk Ergün tanımadığım biri ama olumlu bir kanaatim yok. Panik transferleri başarısız olduğunda sosyal medya ve taraftar baskısıyla Ergün istifa etti. Hep belirttiğim gibi özellikle G.Saray'ı Dursun Özbek ve yöneticiler değil taraftar grubu ve sosyal medya yönetiyor.







MONTELLA'NIN PARALI GAZETECİSİ YOK



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın durumu bile son zamanlarda tartışılıyor. Ay-Yıldızlı takımı ve hocasını siz başarılı buluyor musunuz yoksa gerçekten bir değişime gerek var mı? Yoksa bu tartışmalar neden çıkıyor?

Montella çok şanslı bir hoca. Galler deplasmanında çok kötü oynadık, ağır farkla kaybedebilirdik ama puanla döndük. İzlanda maçı ise tam tersi, hem iyi oynadık hem de güzel bir skorla kazandık. Eğer İzlanda'ya da puan kaybetseydik Montella'nın suyu çok ısınabilirdi. Ama Montella'nın kredisi, asla bir başka hoca kadar yüksek değil. Bunun sebebi kesinlikle başarı veya başarısızlık değil, basın gücünün ve paralı gazetecilerinin olmaması. Kısaca lobisinin olmaması.







ŞENOL GÜNEŞ İÇİN TRABZON SON DURAK



Trabzonspor, Şenol Güneş ile yeni bir sayfa açtı. Beşiktaş ise tam gaz yola devam ediyor. Yarınki maçtan nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

Trabzonspor, belki de üzülerek Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. Trabzonspor gibi bir takımın lige ve Avrupa'ya başlangıcı bu kadar kötü olmamalıydı. Görünen o ki Şenol Güneş için Trabzonspor son durak. 15 gün ara vardı, takım hazırlandı ve Beşiktaş karşısına çıkacaklar. Beşiktaş ise sezona en iyi başlayan takımlardan biri. Transferler tuttu. Kadro derinliği diğer takımlara göre zayıf olsa da aldıkları sonuçlar başarılı. 3 ihtimalin de birbirine çok yakın olduğu bir maç izleyeceğiz. Güneşli Trabzonspor, taraftarıyla barışmak ve maçı kazanmak için müthiş motive olacak. Beşiktaş da çıkışını sürdürmek isteyecektir. Şahsi görüşüm o ki Trabzonspor, bu zor maçı kaybetmeyecektir.



ŞANSALAN TERCİHİ ŞAŞIRTMADI



Merkez Hakem Kurulu, Trabzonspor-Beşiktaş maçına Ali Şansalan'ı atadı. Bu atama için yorumunuz nedir? Ligin başından beri hakem performansını genel olarak nasıl görüyorsunuz?

Bu maça Ali Şansalan'ın atanması çok doğal. Günahlarıyla sevaplarıyla yıllardır bu ülkede önemli maçlar yönetiyor. Çok beğendiğimi söyleyemem, oyuncularla gereksiz yüzgöz oluyor, fazla konuşuyor ama nihayetinde bu maçı da bir Türk hakem yönetecek, Ali Şansalan'ın da atanması anormal değil



FEDERASYON 'DUR' DEMEZSE KARA DELİK BÜYÜYECEK



Kulüplerimiz yine çılgın transferler yaptı. Harcanan paralarla daha derin borçların altına girdikleri bir gerçek. Mesela G.Saray'ın son transferi Osimhen, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a da önerilmiş. TFF ise bu kadar büyük borç altında olan kulüplerle ilgili herhangi bir yaptırıma gitmiyor. Siz kulüplerin bu çılgınlığını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap çok basit, 'lafla uslanmayanın hakkı kötektir' diye bir atasözü vardır. İdareciler için takımlarının geleceğinin hiçbir önemi yok. Sadece günü kurtarmaya çalışıyorlar. Hemen hemen tüm takımlarımız için durum böyle. Çünkü aksi halde bir daha seçilemezler. Eğer tablo böyleyse, her ülkede olduğu gibi bunlara 'dur' diyecek yegane güç var; o da futbol federasyonlarıdır. Eğer TFF, mevcut kuralları harfiyen, esnetmeden, kimsenin gözünün yaşına bakmadan uygularsa bu çılgınlık çok azalır. Aksi halde kara delik büyüdükçe büyür.