İSKENDER GÜNEN

Sezonun ilk maçları zordur. Çünkü her takımın kendi içerisindeki oyunu da mutlak sorunları beraberinde getirir. Oynanan oyundan çok alınacak puanlar takımların öz güvenlerini üst düzeye çıkarır ve gelişme açısından da büyük önem taşır. Trabzonspor'da geçen sezondan farklı oyuncu sayısının çokluğu bana göre büyük bir sorun. Bir arada oynama düşüncesi ve bir uyumu gerçekleştirme kolay değil. Ligin ilk maçı, rakip Sivasspor… Bülent Uygun'un böylesi büyük maçlarda oynatmak istediği sistem belli. 5'li savunma, orta alanda 4 oyuncu ve önde Manaj. Böylesi bir oyun anlayışındaki takıma karşı pozisyon üretmek için mutlak iki kenar ataklarda organize olmak, adam eksilten oyuncunun orta alanda bulunması ve uzaktan atılan şutlar büyük önem taşır. Trabzonspor, topa sahip olan taraf ama pozisyon üretmede yani böylesi bir takıma karşı oyun anlayışını sahaya yansıtmada sorunları var. Rakibin kendi sahasında çok adamla kaldığı anda bile kendi kalenizde 4 gol pozisyonunda kaleci Uğurcan'ın kurtarışları varsa bu başka bir sorun. Draguş, yetenekli bir oyuncu ama Trabzonspor'un oynadığı sistemde kenarlara gelen oyuncu özellikleri çok önemli değil. Daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi önde Onuachu, Sörloth ve Cornelius gibi oyuncu eksikliği var. Sonuç, ilk deplasman maçında oynanan oyun, alınan 1 puan küçümsenmemeli. Sezon başlarında beklentileri karşılayan takımlar çok azdır. Zaman gelişmeye açık. Her geçen hafta mutlak daha farklı görüntüler ve oyunlar ortaya gelecektir. Ve her maç yanlışların göründüğü, teknik adamların çözümlerini bulabileceği bir oyun olarak görülecektir.