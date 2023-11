10 ayda 1.2 milyon araç üretildi

Türkiye otomotiv sanayisinin toplam üretimi yılın ilk 10 ayında yüzde 12 artarak 1 milyon 210 bin 342 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 23 artarak 779 bin 328 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 258 bin 751 adedi buldu. Yılın ilk on aylık döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 6 geriledi. Ağır ticari araç grubunda ise üretim yüzde 23 arttı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 73 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) yüzde 73, kamyon grubunda yüzde 92, otobüs-midibüs grubunda yüzde 53 ve traktörde yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti.Yılın ilk on aylık döneminde otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 7 artarak 832 bin 80 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 12 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 15 bin 648 adet olarak gerçekleşti. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk on aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı yüzde 16 artarak 29.3 milyar dolar oldu.