10 kişiden 6’sı dünyanın geleceğinden endişeli

DÜNYA Ekonomik Forumu (WEF) 2022 Davos
toplantıları bu yıl da online olarak başladı. İsviçre
'nin Davos kasabasında 17-21 Ocak'ta arasında devam edecek zirvenin Ana teması, 'Dünyanın durumu' olarak belirlendi. İlk güne Küresel Risk Algısı Anketi damga vurdu. İş dünyası, hükümet ve sivil toplumdaki küresel liderlerin katıldığı 1.000 kişilik ankette öne çıkan çevresel riskler oldu. İklime karşı alınan tedbirlerin başarısızlığı, aşırı hava olayları ve biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistem çöküşü, önümüzdeki 10 yıl içinde en büyük 10 küresel riskin ilk üçü oldu. Ankete katılanlar ayrıca gelecek hakkında da oldukça kötümser. Sadece yüzde 16'sı dünyanın görünümü hakkında 'iyimser' veya 'olumlu' görüş bildirirken yüzde 61.2'si dünyanın geleceğinden endişeli. Yüzde 23 de kaygılı olduğunu açıkladı. Çevresel kaygıların ötesinde ise diğer en önemli riskler arasında geçim sıkıntısı, sosyal uyumun erozyonu ve pandemi sonrasında düzensiz iyileşme var.
Rapor, artan sosyal boşluk risklerinin pandemi tarafından daha da kötüleşmeye devam edeceği konusunda uyarıyor ve uzmanlar, küresel ekonomik toparlanmanın önümüzdeki yıllarda muhtemelen eşitsiz olacağına dikkat çekiyor. Eşitsizliğe vurgu yapan bir diğer rapor da yine Davos'ta Oxfam tarafından yayınlandı. Rapora göre dünyanın en zengin 10 erkeği Mart 2020'den bu yana servetini ikiye katlarken 160 milyon kişi yoksulluğa itildi. Rapora göre, 10 kişinin serveti 700 milyar dolardan 1.5 trilyon dolara yükseldi. Rapora göre pandemi döneminde günlük 5.50 dolardan az gelir kazanan kişi sayısı ise 160 milyon arttı. Küresel eşitsizlik odaklı 'Eşitsizlik Öldürür' başlıklı rapora göre, dünyanın en yoksullarının gelirindeki düşüş, her gün 21 bin kişinin ölümüne sebep oldu. Oxfam CEO'su Danny Sriskandarajah
, bu yılki bulgularla ilgili şunları söyledi: "Bu yıl neredeyse her gün yeni bir milyarder yaratılırken, 160 milyon insan daha yoksulluğa itildi. Ekonomik sistemimizde derin çatlaklar var."