10 milyon kişi kara listeden çıkıyor

Ödenmemişçek-senet ve kredi kartı borcu yüzünden kara listeye alınan 10 milyon kişiye 'Torba Kanun' ile sicil affı geliyor. Yasa teklifiyle Temmuz 2023'e kadar borçlarını ödeyen, yapılandıranlar kara listeden çıkıyor. Hazine tarafından 15 Ağustos 2022 itibarıyla borçlu bazında anapara toplamı 832 milyon 642 bin liranın yüzde 50'si olan 416.3 milyon lira ödenerek borçlar tasfiye edilecek. Evde bakım yardımından yararlananlara yapılan yersiz ödemeler nedeniyle borç çıkarılan, ancak ödeme gücü bulunmayan yaklaşık 18 bin vatandaşın yaklaşık 200 milyon lira borcu siliniyor. Teklifle çalışanlar için getirilen vergi istisnalarının da maliyeti hesaplandı. Nakit yemek ödemesinde maliyet yıllık 15.9 milyar lira, elektrik ve doğalgazda ise 6 aylık 1.2 milyar lira olarak tahmin edildi.