10 milyon TL’ye kadar olan borçlara teminat yok

Kamu alacaklarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hazırlanan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, taksitlendirmede teminat istenmeyecek kamu borç sınırı 250 bin TL'den tam 10 milyon TL'ye yükseltildi. Borcunu yapılandıracak mükelleflerden 10 milyon TL'ye kadar olan borçlar için teminat göstermesi istenmeyecek. Borcu 10 milyon TL'yi aşan yüksek tutarlı mükelleflerde ise süreç kolaylaştırıldı. Borcun tamamı için değil, yalnızca 10 milyon TL'yi aşan kısmın yarısı kadar bir teminat (banka teminat mektubu veya taşınmaz ipoteği) sunulması yapılandırmanın onaylanması için yeterli sayılacak.

TAKSİT ARTTI

Yeni borç yapılandırmasında standart ödeme süresi 36 ay olarak belirlendi. Ancak mükelleflerin mali zorluk derecelerine göre esnek vade modelleri geliştirildi. Ekonomik açıdan zorluk yaşadığını belgeleyen vatandaşlar için standart vade 48 aya, çok daha ağır mali şartlar altında bulunan borçlular için ise tam 72 aya kadar esnetilebilecek. Katma Değer Vergisi (KDV) ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) borçlarında en fazla 12 taksit imkânı sunulacak. İl özel idareleri, belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) borçları için de daha esnek planlar dahilinde 72 taksite kadar kolaylık hakkı tanınacak.

NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kamu borç yapılandırmasında vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ve öncesine ait olan kamu alacaklarının tamamına yakını kapsama alındı. Bu tarihten sonra kesilen cezalar veya tahakkuk eden vergiler paket dışında kalacak. Vatandaşlar ve şirket sahipleri, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmek zorunda. Başvurular doğrudan bağlı bulunulan vergi dairelerine fiziki olarak, posta yoluyla ya da İnteraktif Vergi Dairesi (gib. gov.tr) ile e-Devlet üzerinden elektronik ortamda kolayca yapılabilecek. Yapılandırma hakkı kazanan mükelleflerin ilk taksit ödemelerinin Eylül 2026 itibarıyla başlaması öngörülüyor.