100 bin aileye ucuz finansmanla ev: Vade 15 yıl, faiz % 0.69 peşinat yüzde 10

Hükümet 100 bin orta gelirli aileyi konut sahibi yapacak projeyi açıkladı. "Yeni Evim" projesinin tanıtımını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı. Kredilerin vadesi azami 15 sene olacak. Faiz/kâr payı oranları yüzde 0.69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. Vatandaşlar yüzde 10 peşinatla konut alabilecek. İlk üç yıl Hazine taksit ödemelerini rahatlatmak için, daha sonra geri ödenmek koşuluyla, vatandaşa destek verecek. Kampanya 16 Ocak'ta başlıyor.Projede, İstanbul 1. Bölge olarak belirlendi. Finansman tutarı en çok 5 milyon TL olacak. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. Bölge olarak ayrıldı. Bu illerde en çok 3 milyon TL kredi kullanılacak. Üçüncü bölge için ise en fazla 2 milyon TL kredi alınabilecek. 100 bin konutluk finansman paketinin yüzde 25'inin İstanbul, yüzde 75'inin diğer Anadolu illerine dağıtılması bekleniyor.Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek. Bakan Nebati, İstanbul'un yer aldığı 1. Bölge'de azami geliri 80 bin lira, 2'nci Bölge'de azami geliri 65 bin lira, 3'üncü Bölge'de azami geliri 45 bin lira olanların kampanyadan faydalanabileceğini dile getirdi.Vatandaş uygun koşullu krediden birinci el konutlar için yararlanacak. İkinci el konutlar kampanyaya dahil edilmeyecek. Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlardan faydalanabilecek. Düşük faizli krediden yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor. 1 ve 2'nci bölgeden konut alacak vatandaşların da son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak. 3'ncü bölgedeki illerden konut alacaklardan ikamet şartı aranmayacak. Alınan konut 5 yıl boyunca satılamayacak.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, inşaat sektörünün 250 alt sektörü etkilediğini belirterek, "Kampanya ekonomiye 600 milyar liralık katma değer oluşturacak" dedi. Konutta tavan fiyat olacağını da söyleyen Bakan Kurum, "Bu çalışmayı yaptık, önümüzdeki süreçte tavan fiyatlar, iller bazında sitede detaylı bir şekilde duyurulacak" ifadelerini kullandı.Hazineve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşların ilk 3 yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, bakanlığın üstleneceği müjdesini de verdi. Nebati, "Sağlayacağımız bu katkı ile ilk 3 sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini ciddi bir şekilde hafifletmiş olacağız" dedi. Bakan Nebati, hane halkında eşlerden birinin konutu olduğu takdirde projeye başvuramayacağını belirterek, "Eğer böyle bir durum varsa haneden 2'nci bir ev alma şansı yok. 1'inci ve 2'nci bölge için söylüyorum, konut sahipliği o ilde en az 1 yıldır ikamet etme zorunluluğu taşıyor. Herhangi bir ilden yatırım amacıyla İstanbul'dan konut alma peşine düşülmesin" diye konuştu.Bankalarlagarantörlük anlaşmaları yapan ve programa dahil olarak konut üretme taahhüdü veren müteahhitler için de Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık finansmana erişim imkanı sunulacak. Bakan Nebati, "Önemli bir hedefimiz de konut arzının dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde artırılmasıdır" diye konuştu.Kooperatif üyeleri, hisseli konut tapusu sahipliği, miras yoluyla yüzde 50 konut sahipliği, bağış yoluyla konut sahipliği olanlar, evi bulunanlar kapsam dışı.Aile içindeki birey, geliriolması ve son iki ayın 9'unda SGK primi ödemiş olmak kaydıyla yararlanabiliyor.Ev hanımına eşi kefil olabiliyor.Yaş sınırı uygulanmıyor.Ekonomik hayata girmiş olmak, bir bankadan kredi alabilir durumda bulunmak yeterli olacak.Kampanyadan yararlanacak vatandaşların kırsalda evi ve devre mülkü varsa yararlanabiliyor.18 yaş altı gençler, annebabaları üzerine konut olması halinde projeye başvuramayacak.Arsa ve veraset üzerinden yüzde 50'den daha az hissesi olanlar kampanyaya başvurabiliyor.Hanedeki eşlerin üstünde konut olmayacak.5 yıl boyunca satılamayacak.Son 1 yıl içinde konut satmamış olacak.Başvuracağı ilde 1 yıl ikamet şartı olacak.Konut üreticileri kriterlere uygun projelerini ilan edecek.Vatandaş bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak.Banka uygunluğu denetleyip krediyi verecek.81 ilde bitmiş konutlarBelirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlarBankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerHazine ile Çevre Bakanlığı koordinasyonunda Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, değerleme kuruluşları temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulacak. Komisyon, kampanya sürecinde fiyatların sabit kalması için teknik ve finansal denetim yapacak. Firmaların belirlediği fiyatları takip edecek.ŞU anda konut ve barınma meselesi milli bir meseleye dönüştü. Bu noktada devletimiz bu adımları atmışken biz de iş dünyası olarak konuya toplumsal ve sosyal açıdan yaklaşmalıyız. Devlet atılacak adımları hızla atarken, özel sektör de üzerine düşeni yapmalı. GYODER olarak erişilebilir kiralık konut modeliyle biz de konut geliştirme süreçlerinde yeni bir iş modeli ile halkımızın ve devletimizin yanında olacağız.HERKES düşük kredili ev alımına olanak sağlayan bir kampanya beklerken, detaylarda konut üretimini teşvik eden ve konut alımına finansal destek veren sosyal içeriği çok fazla olan önemli başlıklar olduğunu gördük. Durgun bir dönemden sonra böyle bir kampanya konut sektörünü ateşler. Tekrar sektör oyuncuları işlerine daha gayretle sarılır.GÜZEL bir kampanya oluşturulmuş, Avrupa'da bile şu anda bu oranlar da bu vadede kredi bulmak zor diyebiliriz. Özellikle orta segmentte alım gücü erişemeyen konutu bir şekilde edinemeyen hiç evi olmayan insanlar için çok büyük bir fırsat. İyi bir fırsat, hem sektöre hem de tüketici hem ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.yılında dünyada bir resesyon beklentisi var. Türkiye'nin bu konuda ayrışacağını umut ediyoruz. Büyümeyi, istihdamı ve üretimi canlandırmamız çok önemli. Bu anlamda Kredi Garanti Fonu (KGF), birinci el konut üretecek geliştiricilere de bir kredi sağlayacaktır. İlk çeyrekte satışlara ciddi bir ivme getirir.ilde milyonlarca vatandaşımızı 0.69 gibi oldukça düşük kredi oranıyla ev sahibi yapacak olan kampanya, sektörümüz için de can suyu olacak. Dolayısıyla satışlara olumlu yansıyacaktır. Bu sayede sektöre hareket gelecek yeni projeler hayata geçirilecek. Maliyetler kontrol altına alındığında sektörümüzün yeniden üretimi artırması çok sayıda sektörü canlandırır.VATANDAŞIN ilk üç yılda ödeyeceği aylık taksit tutarının belirli bir kısmının bakanlık tarafından üstlenilmesi rahatlatıcı bir uygulama olacak. Kampanyanın ses getireceğine inanıyorum. Gelire göre kredi uygulaması sektördeki tıkanıklığı açacak. Ciddi bir kesim bu kampanyayı bekliyor.BUGÜNE kadar yabancı yatırımcının gayrimenkul sektörüne olan ilgisi, sektörümüzü canlı tuttu. İç piyasa satışları ise bir süredir neredeyse durma noktasına gelmişti. Konuta olan ihtiyaç mevcuttu ancak ekonomik şartlar nedeniyle satışlarda bir türlü istenilen seviyeye ulaşılamıyordu. Yeni Evim Programı ile birlikte hane halkı gelirine göre belirlenecek olan kredi faiz oranları, sektörde harekete neden olacak. Türkiye yüzyılına yakışan bir kampanya.Barış ŞİMŞEK-Murathan YILDIRIM/ANKARA