100 havayolu şirketine Türklerden ‘jet’ hizmet

Dünyada 150 noktada 100 havayoluna hizmet veren İstanbul Jet, 5 milyon euroluk bir yatırımla Dalaman'da bir jet yakıtı tesisi kurdu. İstanbul Jet'in Dalaman tesisi, Gazipaşa ve Antalya'dan sonra üçüncü tesis yatırımı. İstanbul Jet Yönetim Kurulu Genel Müdürü Hüseyin Latifoğlu, "Bizim için, dış uçuşun fazla olduğu meydanlar daha cazip geliyor. Dalaman'daki yaklaşık 23 havayolu şirketinin 11-12'siyle çalışıyoruz" dedi. Dalaman'da toplam 160 bin ton yakıt hacmi olduğunu belirten Latifoğlu, "Burada yakıt hacminin yarısını almayı hedefliyoruz. Bu da yaklaşık 100 bin ton ediyor. Şu anda Dalaman'da aracı olarak 50 bin ton yakıt satıyoruz. Bunu iki katına çıkarabileceğimizi tahmin ediyoruz" diye konuştu. Latifoğlu, toplam satışlarının yüzde 75'i Türkiye'de yüzde 25'i ise yurt dışında olan firmanın yeni hedefinin bu oranı yüzde 50'ye çekmek olduğunu söyledi.