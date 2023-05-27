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Giriş Tarihi: 27.5.2023 09:37

100 öğrencisi olan her okulda rehber öğretmen zorunlu olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak" dedi.

DHA
100 öğrencisi olan her okulda rehber öğretmen zorunlu olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli rehber öğretmen adaylarımıza yönelik bir müjdemizi buradan paylaşmak istiyorum; anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak. Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını sürekli desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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100 öğrencisi olan her okulda rehber öğretmen zorunlu olacak
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