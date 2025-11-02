100 ürünü 2024 fiyatına satacak

ŞOK Marketler, kasım ayında yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Bu kapsamda 1-30 Kasım tarihleri arasında ŞOK Marketler'de 100 ürün, geçen senenin kasım ayındaki fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Kampanyaya dahil ürünler arasında konserveden bakliyata, peynir ve zeytinden hijyen ürünlerine temel gıda ve temizlik ürünleri bulunuyor. Kampanya kapsamındaki ürünler web adresinden incelenebiliyor.Kampanya hakkında değerlendirmede bulunan ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, şunları söyledi: "Kasım ayı boyunca 100 ürünü geçen senenin kasım ayı fiyatlarıyla satışa sunarak müşterilerimizin bütçesine destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Temel ihtiyaç ürünlerini yılın her günü uygun fiyatlarla müşterilerimize ulaştırma hedefiyle çalışıyoruz. 'Her gün ucuz fiyat' politikamızla tasarrufun adresi olmayı sürdürürken, ülkemizin ve hanelerin ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz."1995 yılında kurulan ŞOK Marketler Ticaret A.Ş., 2011 yılında 1.200 mağaza ile faaliyet gösterirken 30 Haziran 2025 itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde 11.037 mağazası, 50 bini aşan çalışanı, özgün iş modeli, modern perakendeciliğin gereklerine uygun dijital altyapısı, güçlü ve dinamik insan kaynağı ile müşterilerine hizmet veriyor. 2016 itibarıyla mağaza konseptini tamamen yenileyen ŞOK Marketler, tüketicilerin temel ihtiyaçlarının tamamına yakınını, bilinen markalı ürünlerle ve uygun fiyatlarla, evlerinin yakınındaki mağazalarında müşterilerine sunmaktadır. Ayrıca farklı nedenlerle ekonominin dışına çıkmak durumunda kalan Mis, Piyale, Mintax, Amigo, Evin gibi köklü ve bilinirliği yüksek, kaliteli ve uygun fiyatlı, tarihig eçmişi olan özgün markalarını ekonomiye kazandırarak Türkiye'nin bu değerli markalarını müşterilerine piyasanın tanınmış markalı ürünleriyle bir arada sunuyor. Mayıs 2018'de halka arz edilen şirketin hisseleri SOKM koduyla Borsa İstanbul'da işlem görüyor.