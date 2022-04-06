1000 eve 82 bin talep

DAPGayrimenkul Geliştirme, İstanbul Levent'te 103 bin metrekare alanda hayata geçirilecek Yeni Levent projesi için ön talep toplama sürecini başlattı. Şirketin pandemi dönemindeki üçüncü projesi olacak Yeni Levent'teki 1.000 bağımsız bölüme 82 bin talep geldi. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, tüm projelerinde uyguladıkları 'sağlıklı ev' konseptine göre projeyi tasarlandıklarını belirtti. Yılmaz, projenin 53 bin metrekaresi konut, 50 bin metrekaresi ise içerisinde okul da yer alacak koru alanıyla hayat bulacağını söyledi.Projenin merkezi konumuna dikkat çeken Ziya Yılmaz, önemli iş ve finans merkezlerinin kesişim noktasında konumlandıklarını ifade etti. Pandemi döneminin tüketici alışkanlıkları adeta yeni bir milat olduğunu vurgulayan Yılmaz, şu bilgileri verdi: "Pandemi etkisi, sağlık konusunu hiç olmadığı kadar öne çıkardı. İnsanlar artık, doğayla iç içe ama şehir merkezinde; bir yandan doğanın iyileştirici etkisini arzuluyor, bir yandan da şehirli hayatın sosyal olanaklarını sonuna kadar yaşamak istiyor. Biz de Çekmeköy projemizde 58 bin 300, Nişantaşı'nda ise 20 bin kişinin görüşünü alarak sağlıklı ev konseptini hayata geçirmiştik. Şimdi ise Yeni Levent projesi için 82 bin kişiyle görüştük. Bilgileri, uzmanlığımız ve bilimsel verilerin ışığında harmanladık. Lüksü doğayla buluşturan şehirde country konseptini sektörümüze kazandırdık."Bu konseptin standartlarını da anlatan Yılmaz, "5 maddede şöyle: Sağlıklı ev olmalı, şehrin merkezinde ve köklü bir semtte yer almalı, doğayı ve şehri; kültür, sanat, moda ve eğlenceyle mükemmel şekilde harmanlamalı, merkezi iş alanları ve finans dünyası ile iç içe olmalı, yürüme mesafesinde tüm ihtiyaçları sunmalı" şeklinde konuştu. Yılmaz, "Levent adı, Osmanlı'da denizci askerlere verilen 'levend'den geliyor. Cumhuriyet dönemiyle birlikte artan konut ihtiyacı üzerine, Levent bölgesine çok ilerici ekolojik bir bakış açısıyla yeşil mahalleler kurulmuş. O dönemin ekolojik mahalle kavramını bugünün şehir hayatına uyarladık" diye konuştu.ZİYAYılmaz, "Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı'nın (UN-Habitat) yayınladığı 'Daha sağlıklı ve yeşil bir gelecek için Pandemi ve Şehirler' Raporu'nda benzer kriterler ile kentlerin ve mekanların doğru kurgulanmasının önemine işaret ederken adeta bizim iki yıl önce söylediklerimizi teyit etmesi gurur verici" diye konuştu.