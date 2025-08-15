10+6 zam+taban aylığa 1.000 lira artış

Yaklaşık 4 milyon kamu görevlisinin ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde hükümet, ikinci zam teklifini yaptı. Hükümet memura toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 2026 için yüzde 10+6 zamma ilave olarak taban aylığa 1.000 lira artış teklif etti. Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Görüşmeler kapsamında dün Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş konfederasyonlarının başkanları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Zirvenin sona ermesinin ardından Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklamasında "Taban aylığına 1000 TL'lik zam teklifi yapıldı" ifadelerini kullandı. Yalçın, bu teklifi de yeterli bulmadıklarını açıklarken, yasal süreç 19 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.

İLK TEKLİF 12 AĞUSTOS'TA AÇIKLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk teklifi 12 Ağustos tarihinde açıklarken, tekliflerinin 2026 yılı ilk altı ay için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6, 2027 yılı ilk altı ay için yüzde 4 ve ikinci altı ay için yüzde 4 şeklinde olduğunu belirtmişti. Hükümet ikinci teklifinde bunlara ilave taban aylığa 1.000 TL teklif etmiş oldu.

MEMUR-SEN'İN TALEBİ YÜZDE 88

Memur-Sen'in pazarlık masasındaki 8'inci Dönem Toplu Sözleşme Teklifi şöyle: 2026 için altışar aylık dönemler itibarıyla 10 bin lira taban aylığı zammı, artı yüzde 10 refah payı, artı yüzde 25, ikinci 6 ay için yüzde 20 olmak üzere toplamda yüzde 88 artış talep edilmişti. 2027 için altışar aylık dönemler itibariyle ise 7 bin 500 lira taban aylığı zammı, artı yüzde 20 ve ikinci 6 ay için yüzde 15 olmak üzere yüzde 46 artış talep edilmişti. Taraflar arasında bir uzlaşı sağlanamaması durumunda ise devreye Kamu Görevlileri Hakem Heyeti girecek. Heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak. 11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'nin verdiği kararlar kesin olup, bu kararlara itiraz edilemiyor. Kurulun başvurunun ardından 5 gün içinde kararını açıklaması gerekiyor.