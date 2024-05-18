10’uncu TEKNOFEST için değerlendirme toplantısı yapıldı

TEKNOFEST'in Türkiye çapında çok büyük bir organizasyon olduğunu belirten Vali Köşger, "Adana'da TEKNOFEST'İN 10'uncusu yapılacak. TEKNOFEST'İN en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyorum. İlimizde güzel bir TEKNOFEST gerçekleştireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Vali Köşger'in ardından kısa bir değerlendirmede bulunan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır "TEKNOFEST Türkiye'de alanında ilk ve Türkiye tarihinin tüm başlıklarda en büyük festivali. Dünyada da katılımcısı en büyük olan havacılık ve uzay festivali.

Böylesi bir festivalin Adana'da düzenlenmesi ülkemiz için Anadolu'muz için, ülkemizin güneyi için çok önemli. Sadece Adana'daki vatandaşlarımız değil Osmaniye, Mersin, Niğde, Kayseri, Karaman gibi tüm civar illerde okuyan tüm genç kardeşlerimiz için bu TEKNOFEST belki de bir dönüm noktası olacak" diye konuştu.

REKOR BAŞVURU YAPILDI

Bu yıl Adana'da 'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2024'ün teknoloji yarışmalarına, 1 milyon 630 bin yarışmacı ve 788 bin 161 takım başvurdu. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'e 1 milyon yarışmacı ve 337 bin 744 takım yarışmıştı.