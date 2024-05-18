Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 10’uncu TEKNOFEST için değerlendirme toplantısı yapıldı
Giriş Tarihi: 18.5.2024 11:37 Son Güncelleme: 18.5.2024 11:46

10’uncu TEKNOFEST için değerlendirme toplantısı yapıldı

Bu yıl Adana’da yapılacak olan TEKNOFEST çalışmalar ile yapılması gereken faaliyetlerin değerlendirildiği Genel Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’in başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Köşger, “Bu organizasyonu gerçekleştirmek için Adana’nın tercih edilmesinden dolayı çok mutluyuz, teşekkür ediyoruz. Bunu ilimize yakışır bir şekilde sorunsuz bir şekilde icra edilmesi için hepimize düşen görevler var” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
10’uncu TEKNOFEST için değerlendirme toplantısı yapıldı

TEKNOFEST'in Türkiye çapında çok büyük bir organizasyon olduğunu belirten Vali Köşger, "Adana'da TEKNOFEST'İN 10'uncusu yapılacak. TEKNOFEST'İN en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyorum. İlimizde güzel bir TEKNOFEST gerçekleştireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Vali Köşger'in ardından kısa bir değerlendirmede bulunan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır "TEKNOFEST Türkiye'de alanında ilk ve Türkiye tarihinin tüm başlıklarda en büyük festivali. Dünyada da katılımcısı en büyük olan havacılık ve uzay festivali.

Böylesi bir festivalin Adana'da düzenlenmesi ülkemiz için Anadolu'muz için, ülkemizin güneyi için çok önemli. Sadece Adana'daki vatandaşlarımız değil Osmaniye, Mersin, Niğde, Kayseri, Karaman gibi tüm civar illerde okuyan tüm genç kardeşlerimiz için bu TEKNOFEST belki de bir dönüm noktası olacak" diye konuştu.

REKOR BAŞVURU YAPILDI

Bu yıl Adana'da 'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2024'ün teknoloji yarışmalarına, 1 milyon 630 bin yarışmacı ve 788 bin 161 takım başvurdu. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'e 1 milyon yarışmacı ve 337 bin 744 takım yarışmıştı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
10’uncu TEKNOFEST için değerlendirme toplantısı yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA