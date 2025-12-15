Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 11 ayda 1.3 milyon adet araç üretildi
Giriş Tarihi: 15.12.2025

11 ayda 1.3 milyon adet araç üretildi

11 ayda 1.3 milyon adet araç üretildi
  • ABONE OL
Yılın ilk 11 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi yüzde 4 artışla 1 milyon 295 bin 31 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 3 azalarak 796 bin 276 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 320 bin 119 adedi buldu. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs-midibüs grubunda yüzde 67 ve traktörde yüzde 37 seviyesinde gerçekleşti.
ARKADAŞINA GÖNDER
11 ayda 1.3 milyon adet araç üretildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz