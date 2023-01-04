11,5 milyar dolara ulaştı! Hububat ve bakliyat ihracatı yüzde 25 arttı

Türkiye ihracatının önemli kalemlerinden olan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün 2022 yılı ihracatı bir önceki yıla oranla yüzde 25,4 artışla 11,5 milyar dolara ulaştı.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), hububat sektörü aralık ayı ve 2022 yılı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre; Türkiye geneli hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı geçen yıla oranla yüzde 25,4 artışla 11,5 milyar dolara ulaştı.

İHBİR'in aralık ayı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 25,7 artarak 348,5 milyon dolara ulaşırken, birliğin 2022 ihracatı ise bir önceki yıla oranla yüzde 22,4 artarak 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2022 yılında Türkiye geneli hububat ve bakliyat sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülkeler; Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Libya ve Yemen olurken, İHBİR'de ise en fazla ihracat; Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İsrail ve İngiltere'ye yapıldı.