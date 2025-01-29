1200 megavatlık kapasiteye 18 kat talep geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışması sonucu 1.2 milyar dolarlık yatırımın önü açıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni YEKA modeli ile gerçekleştirilen yarışmanın Türkiye'nin enerji sektörüne, Türkiye'nin ekonomisine ve büyümesine olan güveni göstermesi açısından önemli olduğuna işaret etti.Rüzgâr enerjisi santrallerine yönelik olarak YEKA RES-2024 Yarışmaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yapıldı. Yarışmalar sonucunda 3 ildeki 5 YEKA'da toplam 1200 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi gerçekleştirildi.Canlı olarak yayınlanan yarışmalar sonucunda toplamda 1.2 milyar dolarlık yatırımın önü açıldı. 40 farklı şirketten toplam 100 başvurunun geldiği yarışmayı kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 72 ay süre ile serbest piyasada satabilecek. Daha sonra 20 yıl süreyle üretilen elektrik belirlenen fiyattan iletim sistemine verilecek. Bakan Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamada yarışmaların Türkiye'nin enerji sektörüne, ekonomisine ve büyümesine olan güveni göstermesi açısından fevkalade önemli olduğunu ifade ederek, artan enerji talebini karşılama noktasında yenilenebilir enerjinin önemine değindi.Bayraktar, Türkiye'deki tüm hane halkının elektrik ihtiyacının rüzgâr ve güneş santrallerinden karşılandığını ifade ederek bu santrallerde kullanılan ekipmanların da yerlileştirilmesine büyük önem verdiklerini anlattı. Bayraktar, "Rüzgâr ve güneşte bugün 33 bin megavat olan kurulu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.Bu amaçla YEKA'da yeni bir modele geçtiklerini kaydeden Bayraktar, "Bu modelde yatırımcıların belli bir taban fiyatta yarışmanın bitirilmesi, ondan sonra hâlâ rekabet varsa YEKDEM'e ödenecek katkı bedelleri üzerinden yarışmanın devamını öngörmüştük. Bu çerçevede yarışmaların büyük bir rekabet içerisinde gerçekleştiğini söyleyebilirim" diye konuştu.Bayraktar, 1200 megavatlık kapasiteye 40 firmadan 18 kat talep geldiğini aktararak "Megavat başına 120 milyon dolarlık bir katkı payını sözleşmenin imzasına müteakip bir ay içerisinde YEKDEM mekanizmasına, devlete ödeyecekler. Bu ihalenin rekabetçi olmasından dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Alan firmalardan beklentimiz bir an önce bu yatırımların hayata geçmesi" dedi.Yeni YEKA modelinde, ilk 6 yıl boyunca proje devreye girdikten sonra piyasaya satış imkânı bulunduğunu ifade eden Bayraktar, "Ondan sonraki 20 yılda burada oluşan 3.5 dolar/sent kilovat saat bedeliyle elektriğin satışı söz konusu. Dolayısıyla biz 20 yıl boyunca şu andaki piyasa fiyatının neredeyse yarısı fiyatına bu elektriği daha ucuz bir şekilde alacağız ve bu ucuz enerjiyi vatandaşlarımıza yansıtmış olacağız" ifadelerini kullandı. Bayraktar, yarışmaya konu RES'lerde 4.5 milyar kilovatsaat elektrik üretileceğini ve 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacının buralardan karşılayacağını kaydederek "Yenilenebilir enerji olduğu için bir ithalat söz konusu değil. Bu anlamda 800 milyon metreküplük doğalgaz ithalatını önlemiş olacağız. Bugünkü rakamlarla neredeyse her yıl 400 milyon dolar, önümüzdeki 20 yılı düşünürseniz, yaklaşık 8 milyar dolarlık bir doğalgaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. 1.2 milyar dolarlık bir yatırım Türkiye'ye kazandırılacak" değerlendirmesini yaptı.Tüm yarışmalarda daha önce belirlenen kilovatsaat başına 3.50 dolar/cent'lik taban fiyata inilirken yarışmalarda en iyi teklifleri veren şirketler şöyle:• 410 megavat bağlantı kapasiteli Edirne RES'te megavat başına 60 bin dolar katkı payı ile Enerjisa Enerji Üretim AŞ.• Kırklareli'de bulunan 340 megavat bağlantı kapasiteli Balkaya RES'te megavat başına 92 bin $ katkı payı ile Enerjisa Enerji Üretim.• Kırklareli'deki 200 megavat bağlantı kapasiteli Sergen RES yarışmasında megavat başına 140 bin dolar katkı payı ile RT Enerji A.Ş.• Sivas'taki 160 megavat bağlantı kapasiteli Yellice RES yarışmasında megavat başına 140 bin dolar katkı payı ile Efor Holding A.Ş.• Sivas'ta bulunan 90 megavat bağlantı kapasiteli Gürün RES yarışmasında megavat başına 148 bin dolar katkı payı ile ADY Akdeniz Rüzgâr Enerjisi Üretim A.Ş.