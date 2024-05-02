13 bin konutluk projede kuralar çekiliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları işbirliği ile hayata geçirilen yaklaşık 13 bin konutluk 'Yenişehir Evleri Arnavutköy' projesi için geçtiğimiz yıl başvurular alınmıştı. Büyük ilgi gören ve 461 bin 361 vatandaşın başvurduğu projenin 2 bin 894 bağımsız bölümden oluşan ilk iki etabının kuraları çekiliyor. Hak sahipleri 4 Mayıs'ta (yarın) noter huzurunda canlı yayınla belirlenecek. Yenişehir Evleri Projesi'ne, İstanbul'da ikamet eden ve ilk evini alacak vatandaşların müracaat ettiğini hatırlatan Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, "Vatandaşımızın büyük teveccüh gösterdiği projemizde beklenen kura çekilişini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.Bu projede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de özellikle gençlerin, engelli, şehit ve gazi yakınlarının da ev sahibi olmasını istediğini vurgulayan Emlak Konut Genel Müdürü Erdem, "Toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan hakkı tanıdık" diye konuştu.