13. Sinemasal Film Festivali başladı

Sinemayı herkes için ulaşılabilir kılmak ve sürdürülebilir yöntemlerle ''Sanata Erişimde Fırsat Eşitsizliği'' sorununu en azından sinema alanında tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen Sinemasal Kültür Sanat Derneği, 4-17 Ağustos 2025 tarihlerinde Konya, Burdur, Kırklareli ve Edirne illerinde gerçekleşecek olan 13. Sinemasal Film Festivali ile 81 il hedefine ulaşarak gezici film festivali misyonunu tamamlayacak

Fark yaratan çalışmalarıyla bugüne kadar uluslararası arenada 20'den fazla prestijli ödül alan Sinemasal Kurucusu Enes Kaya, milyonlarca insanda farkındalık yaratan uzun soluklu bir yolculuğun sonuna geldiklerini belirterek herkesi Sinemasal'ın bu son gezici festivaline davet etti.

Çocukların sanatla buluşabilmesi adına 2013'ten bu yana gezici sinema festivalleri düzenleyen Sinemasal, 2026 yılında Kapadokya merkezli 3 yeni proje başlatacak. Bu kapsamda bir bienal, bir uluslararası film festivali, bir de dijital platformda dizi projesi hayata geçirilecek.

13. Sinemasal Film Festivali

Festivalin Genel Katılıma Açık Etkinlik Takvimi & Mekanları:

09 Ağustos 2025 Cumartesi KONYA Akşehir Açık Hava Tiyatrosu

10 Ağustos 2025 Pazar BURDUR Karamanlı Festival Alanı

12 Ağustos 2025 Salı KIRKLARELİ İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi

13 Ağustos 2025 Çarşamba EDİRNE Yıldırım İbrahim Acar Spor Tesisleri

