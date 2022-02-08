1.44 milyon stajyere ayda 1.275 TL

STAJ yapan gençlerin mezun olduktan sonra işgücüne katılımı teşvik edilirken, sadece sağlık sigortası değil emeklilik sigorta priminin de başlatılması konusunda adım atılacak. Ggeçen yıl stajyer ve kursiyer genç sayısı 1 milyon 440 bini geçti. Bu yıl staj yapan gençler mesleğe ilk adımda bin 275 lira harçlık alırken, yirminin altında çalışanı olan işletmede bu tutarın 850 lirasını devlet karşılayacak. Cumhurbaşkanlığı
İnsan Kaynakları Ofisi'nce yürütülen "Ulusal Staj Programı 2022" başvuruları da 31 Mart'a kadar sürecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
'nın hazırladığı "Ulusal Genç İstihdam Stratejisi
" kapsamında gençlere iş ve sosyal haklar konusunda yeni uygulamalar devreye girecek. Staj döneminde sadece sağlık sigortasının değil emeklilik sigorta priminin de başlatılması konusunda çalışma yapılacak.