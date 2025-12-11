149 yolcu için 673 metrekarelik özel salon! THY Avrupa’da bir ilke daha imza attı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 13:06

Türk Hava Yolları (THY), Avrupa’daki ilk özel yolcu salonunu İskoçya’nın Edinburgh Havalimanı’nda açtı. 673 metrekarelik alanda kurulan salon aynı anda 149 yolcuya hizmet verecek.

Yolcularına konforlu bir seyahat deneyimi sunan THY, Avrupa'daki ilk özel yolcu salonunu yolcuların hizmetine sundu.

İLK ÖZEL YOLCU SONU HİZMETE BAŞLADI

Havayolu şirketinin Avrupa'daki havalimanlarında bulunan ilk özel yolcu salonu dün itibariyle İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yolcularına hizmet vermeye başladı.

673 METREKARELİK ÖZEL SALON

Edinburgh Havalimanı'nda toplam 673 metrekarelik alana kurulan özel salon, aynı anda 149 yolcuyu ağırlayacak. Havayolu şirketinin Edinburgh Havalimanı dahil olmak üzere dünya genelinde toplam 8 özel yolcu salonu bulunuyor.

