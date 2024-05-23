1.5 milyon Romanyalı tatilini Türkiye’de yapacak

Çok sayıda ülke ile ikili ilişkilerini geliştirerek vatandaşlarına seyahat için yeni kapılar açan Türkiye, bu kapsamda son adımı Romanya ile attı. Önceki gün Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya vatandaşlarının ulusal kimlik kartları ile Türkiye'ye gelebileceklerini açıkladı. Turizm sektöründe büyük bir heyecan yaratan bu gelişmeyle birlikte Romanya'dan gelen turist sayısında yeni rekor beklentisi oluştu. Hatırlanacağı üzere Nisan 2022'de Polonya vatandaşlarına da kimlik kartı ile giriş kolaylığı sağlanmış ve bu ülkeden gelen turist sayısı 2023'te rekor yıl olan 2019'u ikiye katlamıştı. Geçen yıl 990 bin Romanyalı turistin ziyaret ettiği ülkemize bu yıl 1.5 milyonu aşkın kişi bekleniyor.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Kaan Kavaloğlu, iki gün önce Romanya ile yapılan bu anlaşmanın sektör için büyük öneme sahip olduğunu söyledi. İki yıl önce Polonya ile yapılan anlaşmanın ardından bu ülkeden gelen turist sayısının katladığına dikkati çeken Kavaloğlu, "Biz Polonya'da çok güçlü bir iletişim çalışması yaptık ve meyvelerini de topluyoruz. Şimdi benzer bir etkiyi Romanya'da göreceğiz. Özellikle ana pazarımız olan Rusya, Ukrayna gibi ülkelerde savaş nedeniyle durağanlık yaşarken böyle bir hamle sektör için çok önemli. Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz" dedi. Antalya'ya 2019'da Romanya'dan 252 bin kişinin geldiğini aktaran Kavaloğlu, şunları anlattı: "Bu sayı 2022'de 292 bine, 2023'te ise 354 bine yükseldi. Bu yılın ilk 4 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 13 bine çıktı. Kimlikle girişle sadece Antalya'ya gelen turist sayısının 500 bini aşmasını hedefliyoruz."Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de, Romanya vatandaşlarına kimlikle giriş kararının turizm sektörüne çok pozitif katkı sağlayacağını söyledi. Yakın ülkelerden gelen turistlerin turizm verilerini her zaman pozitif etkilediğini anlatan Eresin, "Kimlikle giriş Romanya'dan gelen turist sayısını en az yüzde 30 artırır" dedi. Seyahat harcamalarının bir bütün olarak ele alındığını anlatan Eresin, "Seyahat için ayrılan bütçeye pasaport ve vize giderleri de ekleniyor. Eğer bu tür bir gider yoksa ayrılan bütçe tatilde kullanılıyor. Mesela orta segment otelde kalıyorsa bir üst segment otelde konaklıyor. Ya da o bütçeyi alışveriş için kullanıyor. Yine pasaportu olmayan bir kişi için de kimlikle giriş yapabileceği ülkeler kolaylık oluyor. Bu tür adımlar hem turist yelpazesini genişletiyor hem de gelire katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.Romanya'dan kimlikle seyahatinEgeBölgesi'ndekiturizm hareketinedepozitif katkısağlaması bekleniyor.MandarinOrientalBodrum'unGenel MüdürüTunç Batum,bu tür kararlarınturizme herzaman pozitifkatkı sağladığınıbelirterek,"Romanya'danEge'ye gelenturist sayısınınkiye katlayacağınıdüşünüyorum.Bu ülkede geliriyüksek ciddibir nüfus da var.Bodrum'daki üstsegment otellerede katkı sağlar"dedi.