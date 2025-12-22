156 projeye 2.2 milyar liralık hibe

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD-III Programı kapsamında yürütülen LEADER Yaklaşımı Tedbiri çerçevesinde yapılan değerlendirme sürecinin tamamlandığını açıkladı. Buna göre, 60 ilde başvuruda bulunan 156 Yerel Eylem Grubu'nun (YEG) tamamı destek almaya hak kazandı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık 2.2 milyar lira tutarındaki yerel kalkınma stratejisi bütçesine sahip 156 YEG Derneği'nin yüzde 100 hibe desteğiyle destekleneceğini belirtti. yumaklı, söz konusu destekle birlikte, LEADER Yaklaşımı Tedbiri'nin uygulamaya alındığı günden bu yana desteklenen YEG sayısının 257'ye, sağlanan toplam hibe tutarının ise 2.8 milyar liraya ulaştığını ifade etti. LEADER yaklaşımının temelinde yerel katılım ve çok paydaşlı yönetişim modelinin bulunduğuna dikkat çeken Yumaklı, çiftçilerden sivil toplum kuruluşlarına, kadınlardan gençlere kadar geniş bir aktör yelpazesinin bir araya gelerek oluşturduğu YEG'ler aracılığıyla, bölgelerin kendi ihtiyaçlarına dayalı kalkınma stratejilerinin belirleneceğini ve hayata geçirileceğini vurguladı.