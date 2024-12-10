18 ay kesintisiz tek hane işsizlik

Enflasyonla mücadele ederken kesintisiz büyüme sürecini 17 çeyreğe taşıyan Türkiye ekonomisi istihdam performansını da koruyor. İşsizlik ekimde, eylüle göre 0.1 puan artarak yüzde 8.8'e yükselirken, Mayıs 2023'ten bu yana tek hanede kalmaya devam etti. Öte yandan TÜİK'in açıkladığı verilere göre sanayi üretimi de ekimde aylık bazda yüzde 0.9, yıllıkta ise yüzde 3.1 daraldı. İstihdam edilenlerin sayısı 1 ayda 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 binle tarihin en yüksek seviyesine çıktı.İşgücüne katılım oranında yüzde 54.7 ile rekor kırılırken, istihdam oranında da yüzde 49.9 ile rekora imza atıldı. İş gücü de 1 ayda 219 bin kişi artarak tarihte ilk kez 36 milyonu aşarak 36 milyon 146 bine yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız programın kısa vadeli etkileri ve zayıf dış talep sonucunda sanayi üretimi yılın ilk on ayında sınırlı daraldı. İşgücü piyasası bu gelişmeye rağmen dayanıklılığını sürdürüyor" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, istihdam oranında tarihin en yüksek seviyesine ulaşıldığını vurguladı.