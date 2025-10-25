1.9 milyon kişi için zaman daralıyor! Ehliyetini yenilemeyenler 15 TL yerine 7 bin 438 TL ödeyecek

Eski tip ehliyetlerin yeni sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için 1 Ocak 2016'dan itibaren başlayan süreçte sona geliniyor.
EHLİYET YENİLEME İÇİN SÜRE SONA ERİYOR
Ehliyet yenileme için daha önce 31.12.2024 tarihine kadar süre tanınmış, ancak aşırı yoğunluk nedeniyle 31 Temmuz'a ertelenmişti. Tekrar uzatılır beklentisiyle 2 milyonu aşkın kişinin bu tarihe kadar da hala eski tip ehliyetini kullanmaya devam etmesi üzerine süre tekrar 31 Ekim'e kadar uzatılmıştı. Eski tip ehliyet kullananlar için tanınan süre bu hafta sona eriyor.
HEM EHLİYETSİZ KALACAKLAR HEM DAHA FAZLA ÖDEYECEKLER
Bu tarihe kadar ehliyet yenileme ücreti 15 TL olacak. Ancak Kasım ayından itibaren 7 bin 438 TL olarak uygulanacak. Aynı zamanda eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri de geçersiz sayılacak.
EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Eski tip ehliyeti olan sürücüler, 31 Ekim'e kadar, eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri durumunda ehliyetlerini yenileyebilecek.