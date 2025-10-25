Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 25.10.2025 12:48 Son Güncelleme: 25.10.2025 12:56

1.9 milyon kişi için zaman daralıyor! Ehliyetini yenilemeyenler 15 TL yerine 7 bin 438 TL ödeyecek

Eski tip sürücü belgesi kullanan 1 milyon 904 bin 280 kişi için zaman daralıyor. Ehliyet yenileme süresi 31 Temmuz'da sona eren ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından 31 Ekim tarihine kadar uzatılmıştı. Bakan Yerlikaya, artık sürenin uzatılmayacağını duyurdu. Bu hafta ehliyetini yenilemeyenler 15 TL yerine 7 bin 438 TL ödemek zorunda kalacak. Aynı zamanda ehliyetleri de geçersiz olacak.

Eski tip ehliyetlerin yeni sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için 1 Ocak 2016'dan itibaren başlayan süreçte sona geliniyor.

EHLİYET YENİLEME İÇİN SÜRE SONA ERİYOR

Ehliyet yenileme için daha önce 31.12.2024 tarihine kadar süre tanınmış, ancak aşırı yoğunluk nedeniyle 31 Temmuz'a ertelenmişti. Tekrar uzatılır beklentisiyle 2 milyonu aşkın kişinin bu tarihe kadar da hala eski tip ehliyetini kullanmaya devam etmesi üzerine süre tekrar 31 Ekim'e kadar uzatılmıştı. Eski tip ehliyet kullananlar için tanınan süre bu hafta sona eriyor.

ARTIK UZATMA OLMAYACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin SON KEZ UZATILMASI kararlaştırıldı. ARTIK UZATMA OLMAYACAK. Son tarih: 31 Ekim 2025" açıklamasını yapmıştı.

EHLİYETİNİ YENİLEMEYEN HALA 1.9 MİLYON KİŞİ VAR

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, 1 milyon 904 bin 280 kişi hala eski sürücü belgesini kullanıyor.

HEM EHLİYETSİZ KALACAKLAR HEM DAHA FAZLA ÖDEYECEKLER

Bu tarihe kadar ehliyet yenileme ücreti 15 TL olacak. Ancak Kasım ayından itibaren 7 bin 438 TL olarak uygulanacak. Aynı zamanda eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri de geçersiz sayılacak.

Kasım itibarıyla A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

EHLİYET YENİLEME İÇİN RANDEVU NASIL ALINIYOR?

Ehliyetini yenilemek isteyen sürücüler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alabiliyor. Nufüs Müdrlüklerine gitmeden önce gerekli evrakların tamamlanması gerekiyor.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Eski tip ehliyeti olan sürücüler, 31 Ekim'e kadar, eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri durumunda ehliyetlerini yenileyebilecek.

