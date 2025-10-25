1.9 milyon kişi için zaman daralıyor! Ehliyetini yenilemeyenler 15 TL yerine 7 bin 438 TL ödeyecek

EHLİYET YENİLEME İÇİN SÜRE SONA ERİYOR

Ehliyet yenileme için daha önce 31.12.2024 tarihine kadar süre tanınmış, ancak aşırı yoğunluk nedeniyle 31 Temmuz'a ertelenmişti. Tekrar uzatılır beklentisiyle 2 milyonu aşkın kişinin bu tarihe kadar da hala eski tip ehliyetini kullanmaya devam etmesi üzerine süre tekrar 31 Ekim'e kadar uzatılmıştı. Eski tip ehliyet kullananlar için tanınan süre bu hafta sona eriyor.