1915 Çanakkale Köprüsü “Yılın projesi” seçildi

AbdulkadirUraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi'nin, mühendislik ve inşaat sektörünün en saygın küresel yayınlarından biri kabul edilen ABD merkezli Engineering News Record (ENR) tarafından "Yılın projesi" ödülüne layık görüldüğünü bildirdi. Jüri üyelerinin, tasarım ve inşaat zorlukları, yerel topluluklara ve sektöre sağlanan faydalar, kalite, yenilikçilik ve güvenliğe bağlılık gibi kriterlere göre değerlendirme yaptığını kaydeden Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü sembolize eden çok önemli bir proje olduğuna dikkati çekerek, 770'er metre yan açıklıklarıyla köprünün uzunluğunun 3 bin 563 metre, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam geçiş uzunluğunun da 4 bin 608 metre olduğunu belirtti. Uraloğlu, "Yılın projesi" ödüllerinin 19 Aralık'ta yapılacak ödül töreniyle sahiplerine takdim edileceğini belirterek, "Projemize gelen ödüller ülke olarak hepimizi gururlandırmaktadır. Söz konusu ödülle birlikte köprü, bu yıl ENR'den iki farklı ödül kazandı ve toplamda 24 ulusal ve uluslararası saygın ödülün sahibi oldu" ifadelerini kullandı.