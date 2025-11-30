1G’den 5G’ye dijital yolculuk

1991'de araç telefonları aracılığıyla 1G teknolojisiyle tanışan Türkiye, internet kullanımı, cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G teknolojisini 1994'te kullanmaya başladı. Sesin yanında datanın da önem kazanmasıyla 2009 itibarıyla 3G'ye geçildi. Akıllı telefonların giderek yaygınlaşması, daha yüksek veri aktarım hızına duyulan ihtiyacı arttırdı. 2009 yılının sonlarına doğru Norveç'te kullanıma sunulan 4G teknolojisi, mobil internet deneyiminde büyük bir devrim yarattı. Önceki nesillere kıyasla çok daha yüksek veri hızı sunan bu teknoloji sayesinde mobil cihazlar üzerinden internet deneyimi daha da gelişti. 4G ile veri aktarım hızı 1 Gbps'e yani 1.000 Mbps'e kadar yükseldi. Türkiye, 1 Nisan 2016'da 4.5G ile tanıştı. 2019 yılında ise 5G için hazırlık süreçleri başladı. Bu yıl itibarıyla yapılan hazırlıklar son aşamaya geldi. 16 Ekim'de 5G ihalesi gerçekleştirildi. 5G altyapı ihalesi Türkiye'nin dijital dönüşümünde yalnızca teknik bir gelişme olmanın ötesinde; ekonomik, stratejik ve ulusal güvenlik boyutlarıyla çok yönlü ve belirleyici bir dönüm noktası olacak. 5G, Türkiye'nin mevcut kablosuz haberleşme altyapısını, yüksek kapasiteli ve düşük gecikmeli bir dijital altyapı haline dönüştürerek dijitalleşme sürecini yeni bir seviyeye taşıyacak.Hizmet sağlayıcılar yeni yetkilendirmeleri çerçevesinde 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren ülke genelinde 5G hizmeti sunulacak. 5G iletişim altyapıları, ülkemize telekomünikasyon alanında stratejik bir üstünlük sağlarken ekonomik kalkınma, sanayi politikaları, afet yönetimi ve ulusal güvenlik stratejilerinin temel yapı taşlarını da güçlendirecek. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun odağındaki teknolojilerle Türkiye sadece teknoloji kullanıcısı değil, aynı zamanda teknoloji üreten, ihraç eden bir aktör haline gelecek.5G, beşinci nesil mobil iletişim teknolojisi anlamına geliyor. Uzmanlara göre 5G internet hızı, 4G'ye kıyasla yaklaşık 10 kat daha hızlı. 4G'den farklı olarak sadece daha hızlı internet sunmuyor; düşük gecikme süresi, yüksek kapasite ve aynı anda çok daha fazla cihazın bağlanabilmesi gibi avantajlar sağlıyor. Özellikle otonom araçlar, yapay zeka uygulamaları ve akıllı şehir projeleri için kritik öneme sahip. Sanayi, sağlık ve ulaştırma gibi sektörlerde dijitalleşme sürecini hızlandırması bekleniyor.