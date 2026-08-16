Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 2 Bakanlığa ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de
Giriş Tarihi: 16.08.2026 09:06 Son Güncelleme: 16.08.2026 09:10

2 Bakanlığa ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
2 Bakanlığa ilişkin atama kararı Resmi Gazete’de
  • ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep Bilgin Eraslan atandı.

TTK Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Uncu ile Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Safa Topuz, Ticaret Bakanlığında Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Temel Akkuş ile Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Metin Gürbüz görevden alındı.

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hayrettin Yıldırım, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mehmet Enver Kök, Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Topçuoğlu, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Alp Giray, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Ersin Başaran, Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Osman Göllüce atandı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
2 Bakanlığa ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA