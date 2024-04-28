200 gelir uzmanı denetime çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, gıdadaki Katma Değer Vergisi (KDV) istismarının önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek için yaptığı düzenlemeyle lokantalar ve kafeler sattığı yiyecek ve içecekte de KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplanmasına dair tebliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla restoranların KDV oyunlarına "dur diyecek" yeni bir dönem başladı. Düzenlemeyle KDV oranlarında herhangi bir artış olmazken, yanlış uygulamaların ve suiistimallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri tarafından İstanbul'un çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik vergi denetimi yapıldı. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ekipleri, KDV oranlarının hatalı uygulandığı görülen işletmelerde denetimleri yoğunlaştırdı. Beşiktaş, Şişli, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy'de gerçekleştirilen ve 200 gelir uzmanının katıldığı denetimler kapsamında yaklaşık 1.600 mükellef denetlendi.İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç, "En önemli amacımız kayıt dışılığı ve kayıt dışı faaliyetleri engellemek. Özellikle KDV oranlarını yanlış uygulamak suretiyle yüksek oranlı ürün teslim ettiği halde, düşük oranlı KDV kesen ve belge düzenleyen mükelleflerle alakalı denetimlerimiz artarak devam edecek. 2024 yılında KDV oranlarına yönelik yapılanlar da dahil olmak üzere belge düzenine yönelik 33 bin 360 denetim yapıldı. Uyumsuzluk gösteren mükelleflere yaklaşık 1.5 milyar lira ceza kesildi" dedi.Düzenlemeye göre lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için KDV'yi yüzde 10 (alkollü içeceklerde yüzde 20) şeklinde hesaplayacak. Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışları da aynı kapsamda olacak.Denetimler sonucunda bazı lokanta veya kafelerin yeme içme hizmeti yerine et, su, meyve suyu gibi ürünleri satmış gibi gösterdiği ve KDV oranını yüzde 10 yerine yüzde 1 olarak hesapladığı tespit edilmişti. Düzenleme ile KDV oranında herhangi bir artış olmazken, yanlış uygulamaların ve suistimallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Tebliğ, mayısta yürürlüğe girecek.Gelir İdaresi Başkanlığı geçtiğimiz hafta çalışmaya ilişkin tebliğin taslağını internet sitesinde yayımlayarak görüşe açmıştı. Ancak bu tebliğ taslağı bazı haber sitelerinde lokanta ve kafelerde KDV'nin artırıldığı şeklinde yorumlanınca Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yayımlamıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konudaki yoklamaları ve denetimleri artırdı ve yaklaşık 41 bin mükellefi KDV oran uyumsuzluğu yönünden denetledi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapılan değişiklikle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "KDV artışı yapılmadı. İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.