200 iş insanı Körfez’den eli dolu dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü 200'den fazla iş insanıyla birlikte gerçekleştirdiği Körfez turu tüm hızıyla devam ediyor. Ziyaretin ilk durağı olan Suudi Arabistan'dan elleri dolu ayrılan iş insanlarının ikinci durağı Katar oldu. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkenti Abu Dabi'de çeşitli temaslarda bulunacak iş dünyası heyeti, SABAH'a yaptıkları açıklamada görüşmelerin son derece verimli geçtiğini söyledi.İki ülke arasında imzalanan anlaşmaların yanı sıra iş dünyası temsilcilerinin de bireysel işbirliklerinin olduğu bilgisini veren ASKON Başkanı Orhan Aydın, diplomasi ile ilgili sıkıntıların ortadan kalkmasının büyük önem taşıdığını kaydetti. Aydın, şunları söyledi: "Diplomaside sağlanan iyi ilişkilerin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de büyük faydasının olacağını düşünüyorum. Hem ülkemize doğrudan yatırım hem de ticari ilişkilerin yeniden canlanacak olması bakımından çok önemli bir eşikte bulunuyoruz."İş dünyasının Körfez'de büyük bir ilgi gördüğü bilgisini veren Doğanlar Holding Onursal Başkanı Davut Doğan, "Elimiz boş dönmeyeceğiz, temaslarımız son derece verimli geçiyor" dedi. Suudi Arabistan'ın yeniden önemli bir pazar konumuna yükseleceğini anlatan Doğan, "Yaşanan sıkıntılardan önce bizim grup olarak burada 7 mağazamız vardı, bu sayı bire kadar inmişti. Bayimizle görüştük yeniden bu sayıyı eski seviyelere çıkarmak istiyorlar" dedi. RoofStacks Yazılım A.Ş. CEO'su Burak Soylu da, kendi sektörlerine yönelik potansiyelin büyüklüğüne dikkat çekerek, ütopik şehir NEOM kenti ile ilgili bir işbirliğinde önemli yol aldıklarını söyledi.Orta Doğu'da stratejik bir konuma sahip olmasının Katar'ı ticaret, finans ve yatırım için önemli bir merkez haline getirdiğini söyleyen DEİK Türkiye-Katar İş Konseyi Başkanı Başar Arıoğlu, iki ülkenin Ortadoğu coğrafyasının ters kutuplarında yer almalarına rağmen karşılıklı kardeşlik ve ortaklık duyguları ile hareket ettiğini anlattı. Türkiye ve Katar arasındaki sıcak siyasi ilişkilerin ekonomik ilişkilere de pozitif olarak yansıdığını aktaran Arıoğlu, şöyle devam etti: "Katar'daki Türk yatırımları şu ana kadar üç sektörde yoğunlaşmış durumda; otel-restoran, savunma sanayii ve sağlık. Teşvik ve düşük vergiler sayesinde Türk firmaları Katar'da çok avantajlı üretim veya dağıtım merkezleri teşkil edebilirler. Katar, önemli bir finansal merkez olma hedefinin yanı sıra, bölgede bir üretim ve ticaret üssü olmak hedeflerini de takip ediyor. Yatırımcılara cazip finansal teşvikler ve esnek özelliklere sahip serbest bölgeler de sunuyor."SUUDI Arabistan'a 2022 yılı sonu itibarıyla 1.5 milyar dolarlık ihracat yaparken toplam dış ticaret hacmimiz 6 milyar dolara yaklaştı. Amaçlarının bunu en kısa sürede dengeli bir şekilde önce 10 milyar dolara, ardından 30 milyar dolara çıkarmak olduğunu söyleyen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Katar'a ise 2022 yılı sonu itibarıyla 1.5 milyar dolar ihracatımız varken toplam dış ticaret hacmimiz 2.2 milyar dolar düzeyinde. Amacımız bunu da ilk etapta dengeli bir şekilde 5 milyar dolara çıkarmak. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatımız da 2022 yılında 5.3 milyar dolar iken toplam dış ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yakındı. Amacımız bunu da süratle daha üst seviyeye taşımak" dedi.LİMAK Şirketler Topluluğu ve Suudi Arabistan Krallığı Yatırım Bakanlığı, Prenses Nora Bint Abdulrahman Üniversitesi ile birlikte hayata geçirilecek "Global Engineer Girls-Suudi Arabistan Programı" için Cidde'de dün "Yönetici Programı Mutabakat Anlaşması" imzaladı. Bu kapsamda, Limak Şirketler Topluluğu tarafından 2015'ten bu yana yürütülen "Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesinin küresel ayağı olan "Global Engineer Girls" girişiminin Suudi Arabistan'da başlatılması öngörülüyor. Limak Şirketler Topluluğu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "Girişime küresel perspektif kazandırmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.DEİK Sayman Üyesi DEİK/Türkiye- Danimarka İş Konseyi Başkanı BRN Yatak Firma Sahibi Berna Gözbaşı, "Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çok heyecan verici. İş dünyası olarak bu süreçte aktif rol oynamak istiyoruz. Suudi Arabistan Yatırım Bakanı 'burası sizin' diyor. Hükümetler nezdinde sürdürülen temasların yanı sıra iş dünyası bağlantılarını da sürdürüyor. Heyette yer olan bir çok iş insanın kısa süre görüşmeleri kalıcı işbirliğine dönüştürecektir" dedi.