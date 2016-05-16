Ne zaman emekli olabilirim? SGK emeklilik sorgulama - 2016

Emekliliği yaklaşan birçok kişi artık ne zaman emekli olurum e-devlet uygulaması ile ilgili bilgilerini öğrenebiliyor. Ne zaman emekli olurum sorgulaması ile emekli olmadan kaç yaşında emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz. Ne zaman emekli olabilirim sorgulamasını internet üzerinden yapabilirsiniz. Peki nasıl öğreneceksiniz? Tüm detaylar bu haberde...

Her vatandaş için çok önemli olan ne zaman emekli olurum konusu e-devlet uygulaması ile öğrenebiliyor. Örneğin kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için ise erken emeklilik için askerklik borçlanması yapılabiliyor. İnternetin hayatımızın bir parçası olması ile birlikte emeklilikle ilgili işlemler de diğer birok işlem gibi bilgisayarlaradan ve cep telefonu gibi mobil cihazlardan e-devlet sayfası ile otomatik olarak yapılabiliyor. Fakat bu işlemi yapmak için ilk olarak e-devlet şifresi gerekiyor. Emekli olmak için sigorta ve primlerin yatırılması ayrıca emekli olma yaşınızın da gelmiş olması erekiyor bu yüzden emeklilik günü sorgulama yaparak bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğer bu şartlar sağlanmışsa bağlı bulunduğunuz kurumlardan maaş bilginizi alabilirsiniz.

Ne zaman emekli olurum e-devlet uygulaması ile kesin bilgiye ulaşmak mümkün. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bizlere online olarak verdiği e-devlet uygulaması ile tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. Eskiden emeklilik yaşının hesaplanması için SSK ile bağlantıya geçerek başvuru yapılması gereken bir konuydu. Emeklilik için önemli olan prim gün sayısının tamamlanması ve emeklilik yaşının doldurulması önemli olan bir konu. Konuyla ilgili gerekli tüm bilgileri bulabileceğiniz ve gerekli hesaplamaları yapabilmeniz mümkün.

E-DEVLET SAYFASINA GİRİŞ YAPMANIZ GEREKİYOR

Güncel sigorta bilgilerinizi görmek için ilk olarak mobil imza ile giriş, elektronik imza ile giriş, e-devlet şifresi ile giriş ya da TC kimlik bilgilerinden birini kullanarak giriş yapabilmeniz mümkün. Sisteme girdikten sonra e-hizmetler kategorisinin altında yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun online hizmet uygulaması SSK 4A emeklilik yaşı hesaplama hizmet bilgisi olarak güncel sigorta bilgilerine ulaşmanızı sağlar. Bu uygulamayı kullanırken hizmete başlama tarihi, doğum tarihi, cinsiyet, maluliyet durumu, erken yaşlayla ilgili bilgileri doğru girmeniz önemlidir. Emeklilik hesaplama işlemleri için yine e-devlet resmi sayfası olan türkiye.gov.tr'ye girilmesi gerekiyor. Sayfaya girdikten sonra bilgilere kolayca ulaşmak mümkün.