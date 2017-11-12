TL’ye ikinci 15 Temmuz kalkanı

?Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz
2016'daki hain darbe girişimini tankların altına yatarak önlerken, TL
'ye yapılan saldırılara da 13.5 milyar dolarlık döviz
satışıyla adeta siper olan yerli yatırımcılar, bir kez daha sahneye çıktı. Jeopolitik risklerin artmaya başladığı eylül ayı ortasından bu yana kurda yaşanan yukarı yönlü hareket karşısında satış silahını çeken yerli yatırımcı, 14 milyar dolarlık operasyon gerçekleştirdi.
15 TEMMUZ'U DA GEÇTİ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre 22 Eylül-6 Kasım arasında yerli yatırımcılar 14 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Bu dönemde toplam döviz hesabı 224 milyar 221 milyon dolardan 210 milyar 215 milyon dolara indi. Bireysel yatırımcıların döviz hesapları 9 milyar 802 milyon dolar azalarak 109 milyar 632 milyon dolara, şirketlerin döviz hesabı ise 4.2 milyar dolar azalarak 100.5 milyar dolara indi. Yerli yatırımcının bu dönemde gerçekleştirdiği döviz satışı, 15 Temmuz sürecindeki tutarı da geçti. O dönemde yerliler 13 milyar 457 milyon dolarlık döviz satışı yapmıştı.
SON ÇEYREK KRİTİK
Yerli yatırımcıların son 1.5 ayda gerçekleştirdiği döviz satışı, dolarda tarihi zirvenin görüldüğü Ocak 2017'deki tutarı da geçti. Doların 3.94 TL ile rekor kırdığı Ocak 2017'de 2.5 milyar dolarlık döviz satışı yapılmıştı. ABD Merkez Bankası'nın aralıkta faiz artırımı yapıp, bilanço küçültme operasyonu hakkında alacağı kararın önemine dikkat çeken analistler, TCMB'nin de atacağı adımların etkili olacağı görüşünde.
YABANCI GİRİŞİ SÜRÜYOR
Türkiye
, tüm operasyonlara rağmen, yabancı yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. 20 Ekim-3 Kasım tarihleri arasındaki iki haftalık dönemde hisse senedi ile tahvil-bono piyasasına 705 milyon dolarlık net yabancı girişi oldu. Geçen yılın ilk 45 haftalık periyodunda hisse senedi piyasasında 1.2 milyar dolar olan net yabancı girişi, bu yıl 3.4 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde tahvil-bono piyasasına giriş ise 2.9 milyar dolardan 7 milyar 470 milyon dolara ulaştı.
DOLAR YÜZDE 14 YÜKSELDİ
Türkiye'yi dış politikada istedikleri çizgiye getiremeyenlerin, kur üzerinden kriz algısı yaratma çabaları dolarda hacimsiz çıkışa neden oldu. 7 Eylül'de 3.40 TL olan dolar, 3 Kasım'da 3.89'a yükseldi. Bu dönemde yüzde 14'ü aşan bir yükseliş yaşanırken, Merkez Bankası'nın geçen hafta aldığı iki önlem, kurda ibreyi tekrar aşağı çevirdi.
ALTIN REZERVİ EN FAZLA ARTAN İKİ ÜLKEDEN BİRİ TÜRKİYE
Dünya Altın Konseyi'nin son açıkladığı rakamlara göre, Türkiye ve Rusya, altın rezervini en hızlı artıran iki ülke oldu. Eylülde Rusya'nın altın rezervi 34.6 ton artarak bin 778 tonun üzerine çıktı. Türkiye'nin altın rezervi ise yılbaşından bu yana yüzde 44 artarak 543 tona ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesine yükseldi. Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı verilere göre Türk yatırımcılarının bar ve Draphane basımı altın talebi 2017'de şu ana kadar 47 ton oldu. Geçen yılın aynı dönemindeki talep 14.8 tondu. Konseye göre Türk yatırımcının yüksek talebinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın altın yatırımlarını destekleyen açıklamaları etkili oldu.