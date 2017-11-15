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yılbaşı özel çekilişi detayları belli oldu

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 15.11.2017 10:58 Güncelleme Tarihi: 15.11.2017 11:02

yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 61 milyon lira olarak belirlendi. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılacak.

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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi detayları belli oldu
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