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e zam

Giriş Tarihi: 17.11.2017
Asgari ücrete zam
1 Ocak'ta zamlanacak. Doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücrete zam için görüşmeler, Aralık ayının ilk haftasında Çalışma Bakanlığı ev sahipliğinde başlayacak. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil edecek. Bakanlıktaki toplantının ardından Türk-İş ve TİSK'in ev sahipliğinde de toplantılar yapacak Komisyon, Aralık ayı bitmeden 2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek. Asgari ücret masasında işçileri temsil eden Türk-İş, yıl sonu enflasyon oranı ile bir işçinin net yaşam maliyetini gündeme getirecek. Şu anda brüt asgari ücret 1.777,5, net ise 1.404,6 TL olarak uygulanıyor.
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