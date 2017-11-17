Asgari ücret
1 Ocak'ta zamlanacak. Doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücrete zam için görüşmeler, Aralık ayının ilk haftasında Çalışma Bakanlığı ev sahipliğinde başlayacak. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil edecek. Bakanlıktaki toplantının ardından Türk-İş ve TİSK'in ev sahipliğinde de toplantılar yapacak Komisyon, Aralık ayı bitmeden 2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek. Asgari ücret masasında işçileri temsil eden Türk-İş, yıl sonu enflasyon oranı ile bir işçinin net yaşam maliyetini gündeme getirecek. Şu anda brüt asgari ücret 1.777,5, net ise 1.404,6 TL olarak uygulanıyor.