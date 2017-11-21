"Birleşik Krallık ana pazar olarak değerlendirilmeli"

Raporda, her yıl Londra'da düzenlenen Dünya Seyahat Pazarı (WTM) Turizm Fuarı'nın 6-8 Kasım'da 37. kez kapılarını dünya turizm profesyonellerine açtığı hatırlatıldı. Fuarın ilk günü Türkiye alanında yoğun iş görüşmelerinin gerçekleştirildiği belirtilen raporda, İngiliz seyahat pazarından 2018 yılında önemli artışlar beklendiği izleniminin alındığı, tur operatörlerinin kapasite artışına gittiklerine yönelik açıklamalarda bulunduğu ve bu nedenle Türkiye'ye yönelik satış pazarlama faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdükleri ifade edildi.

Rapora göre, 2016'da Birleşik Krallık'tan yurt dışına gerçekleştirilen ziyaret sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 70,8 milyon oldu. Söz konusu ziyaretlerin yüzde 75'i Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı.

GEÇEN YIL TATİLE 30,1 MİLYAR STERLİN HARCADILAR

İngiltere, İskoçya, İrlanda ve Galler'den oluşan Birleşik Krallık'ta geçen yıl bir önceki yıla göre turizm harcamalarında artış oldu. Birleşik Krallık vatandaşları, 2016'da tatil ve eğlence amaçlı gezilerde toplam 30,1 milyar sterlin harcadı. İngilizlerin ortalama bir konaklama süresince kişi başı yaptığı harcama bin 77 sterlin olarak belirlendi.

Bileşik Krallık pazarına yönelik çalışmaların hız kazanması gerektiği belirtilen raporda, İngiliz turistlerin Türkiye'de en çok Muğla taraflarını tercih ettiği ifade edildi.

ANA PAZAR OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ

Birleşik Krallık WTM Londra 2017 Fuar-Pazar Değerlendirmesi Raporu'nda Birleşik Krallık pazarına ilişkin öneriler şöyle sıralandı:

"Birleşik Krallık, seyahat hacmi düşünüldüğünde yan pazar olarak değil ana pazar olarak değerlendirilmeli. Golf ve futbol turizminin geliştirilmesi yönünde destekler artırılmalı. Özellikle Antalya Bölgesi'ne direkt tarifeli seferler konulmalı. Turizmi destekleyen yan ürünlerin geliştirilmesi yönünde teşvikler olmalı. Doğa sporları ve doğa turizmine destekler artırılmalı. Bu alanlarda yapılacak projelere teşvikler verilmeli. Aile konseptine yönelik tanıtımlar artırılmalı."

"İNGİLTERE ÜÇÜNCÜ KAYNAK PAZAR OLABİLİR"

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, Türkiye'nin iki kaynak pazarının Almanya ile Rusya olduğunu ve üçüncü kaynak pazar oluşturulması noktasında önerilerde bulunduklarını söyledi.

İngiltere pazarının üzerinde çalışılması gerektiğini ifade eden Yağcı, "İngiltere, ülkemizin turizmde üçüncü kaynak pazarı olabilmesi için oldukça uygun. Büyük turizm ülkelerinin ikiden fazla kaynak pazarı var. Türkiye'nin de bunu başarması gerekiyor." dedi.

İngiltere'den Türkiye'ye gelen turist sayısının 4 milyona kadar çıkabileceğine dikkati çeken Yağcı, "Bu sayıyı yakaladığımız anda İngiltere'nin de bir kaynak pazarımız olduğunu kabul edebiliriz." diye konuştu.