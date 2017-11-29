Üreticilerin kredi borçları 1 yıl ertelendi

Çeşitli afetler nedeniyle zarar gören üreticilerin kredi borçları bir yıl ertelendi. Çeşitli afetler nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine karar verildi. Bakanlar Kurulunun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararın amacı 1/1/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar Türkiye sınırları içerisinde meydana gelen deprem, yangın, aşırı sıcak zararı, samyeli, çığ, heyelan, taban suyu yükselmesi, sel-su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, kar fırtınası, dolu, kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi, güneş yanıklığı ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer kayıt sistemlerine göre kayıtlı olup üretim faaliyetlerine devam eden gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Bakanlığın görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi olarak gösterildi.

İl hasar tespit komisyonu vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında Bakanlık il müdürü, Bakanlık il müdürlüğü koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürü, defterdarlık yetkilisi, TKK temsilcisi ve ziraat odası başkanı veya yetkili temsilcisinden oluşacak. İlçe hasar tespit komisyonu kaymakam veya görevlendireceği vekilinin başkanlığında Bakanlık ilçe müdürü, Bakanlık ilçe müdürlüğünde görevli teknik personel, malmüdürü, TKK temsilcisi ve ziraat odası başkanı veya yetkili temsilcisi ile ilgili muhtarlardan oluşacak.

Komisyon kararları oy çokluğu ile alınacak. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılacak. Komisyon başkanı, gerektiği hallerde konu ile ilgili diğer kuram ve kuruluş temsilcilerim oy hakları olmaksızın komisyon toplantılarına çağırabilecek. Bu Kararın yayım tarihinden sonra meydana gelen afetler için geçerli olmak üzere, hasar tespit komisyonu kararlarının afet tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde hazırlanmış olması esas olacak.

Bu kapsamdaki gerçek ve tüzel kişilerden ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az %30 oranında zarar gören ve bu durumları il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen gerçek veya tüzel kişilerin, Banka ve TKK tarafından kullandırılan ve hasar tespit komisyonu kararı tarihi itibarıyla vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan veya vadesinden itibaren 90 günlük süre içerisinde olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki tarımsal kredi borçları, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihlerinden/taksit vadelerinden/hesap devrelerinden itibaren bir yıl süreyle ertelenecek.

1/1/2017 tarihinden bu Kararın yayım tarihine kadar olan sürede Banka ve TKK tarafından Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarına aktarılmış bulunan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki tarımsal kredi borçları ise bu Kararın yayım tarihini takip eden ayın birinci işgünü itibarıyla faiz tahakkuk ettirilmeksizin bu tarihten itibaren bir yıl süreyle ertelenecek.

Bu Kararın yayımı tarihinden sonraki dönemde Banka ve TKK tarafından Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarına aktarılmış bulunan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki tarımsal kredi borçları ise hasar tespit komisyonu kararı tarihini takip eden ayın birinci işgünü itibarıyla faiz tahakkuk ettirilmeksizin bu tarihten itibaren bir yıl süreyle ertelenecek. Hasar tespit komisyonu karan tarihi itibarıyla borçları vadesinden itibaren 90 günlük süre içerisinde bulunan veya Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarına aktarılmış bulunan 1 inci madde kapsamındaki gerçek ve tüzel kişiler, hasar tespit komisyonu kararı tarihinden itibaren bir ay içerisinde kredi borçlarının vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte hasar tespit komisyonu kararı tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde dolacak olan gerçek veya tüzel kişiler ise vadesinden/taksit vadesinden/lıesap devresinden itibaren bir ay içerisinde Banka veya TKK'ya yazılı olarak müracaat ederler.

Banka ve TKK tarafından ertelenen tarımsal kredi borçlarına, erteleme dönemi müddetince kredi borcunun vadesinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren %3 faiz uygulanacak. Hasar tespit komisyonu kararı tarihini takip eden ayın birinci işgünü itibarıyla ertelemeye konu olacak Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabında kayıtlı tarımsal kredi borçlarına da erteleme dönemi müddetince %3 faiz uygulanacak.

Bu Kararın yayımı tarihini takip eden ayın birinci işgünü itibarıyla ertelemeye konu olacak Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabında kayıtlı tarımsal kredi borçlarına da erteleme dönemi müddetince %3 faiz uygulanacak.

Banka ve TKK'nın bu Karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, Banka tarafından uygulanan cari tarımsal kredi faiz oranı ile %3 erteleme faiz oranı arasındaki fark esas alınarak hesaplanacak. Banka ve TKK, birinci yıl için yukarıda belirtilen faiz oranları ile işlem yapmak kaydıyla, kendi uygulamaları çerçevesinde üreticilere birden fazla taksit belirleyebilir. Bu fıkra kapsamında yapılandırılan krediler birinci yılın sonunda gelir kaybı uygulaması dışında kalacak. Banka ve TKK, bu Karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vadesi/taksit vadesi/hesap devresi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletir.

Banka ve TKK'nm, bu Karar bazında ertelenen kredilere ilişkin vadesi/taksit vadesi/hesap devresi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını, Hazine Müsteşarlığınca bildirilen formatta iletmelerini müteakiben ödemeler, Hazine Müsteşarlığı tarafından ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.

Bu Karar kapsamında, il veya ilçe hasar tespit komisyonu kararlan üzerine Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince ÇKS'ye ve Bakanlık diğer kayıt sistemlerine göre oluşturulacak icmallerin onaylı birer sureti Banka ve TKK'ya gönderilecek. Erteleme işlemleri bu icmaller esas alınarak gerçekleştirilecek. Ertelenen krediler nedeniyle hasar tespit komisyonu kararı tarihinden itibaren müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermeyecek.

Bu Karar çerçevesinde yapılan ödemeler ve diğer işlemlere ilişkin incelemelerde, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri ile ilgili yıl Bakanlar Kurulu kararlarının "Gelir Kayıplarının Tespiti"ne ilişkin hükümleri esas alınacak.

Bu Kararda yer almayan ertelemeye ilişkin hususlar hakkında Banka ve TKK'nm tarımsal kredilere ilişkin usul ve mevzuatı uygulanacak.

Karar 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.