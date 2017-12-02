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Bugün ne kadar? - 2 Aralık (Gram, Cumhuriyet, Yarım, Çeyrek) altın fiyatı kaç tl oldu?

Giriş Tarihi: 2.12.2017 10:16 Güncelleme Tarihi: 2.12.2017 10:16
Bugün altın fiyatları ne kadar? - 2 Aralık (Gram, Cumhuriyet, Yarım, Çeyrek) altın fiyatı kaç tl oldu?

Son günlerde nda yaşanan hareketlilik nedeniyle '' ne kadar'' sorusunun yanıtı çok sık araştırılıyor. En çok tercih edilen ve hediyelik olarak da takılan çeyrek altın fiyatlarında son durumu burada bulabilirsiniz. 2 Aralık Cumartesi (bugün) Çeyrek, Cumhuriyet ve fiyatı ne kadar, kaç tl oldu? İşte detaylar...

Altın piyasasında yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik vatandaşları da meraklandırdı. 2 Aralık Cumartesi günü '' ne kadar'' sorusunun yanıtı sık sık araştırılıyor. Bugün altına yatırım yapacak olan vatandaşlar son durumu sabah.com.tr adresinden güncel olarak takip edebilirler. Cumhuriyet, Çeyrek ve fiyatı bugün ne kadar kaç tl oldu? İşte detaylar...

2 ARALIK CUMARTESİ ALTIN FİYATLARI


GRAM ALTIN NE KADAR?

Kapalı Çarşı'da alım 159.98 TL, satış ise 161.33 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Piyasada alım 261.32 liradan işlem görürken, satış 266.67 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇT TL?

Alım 1075.43 lira, satım 1086.26 liradan işlem görüyor.

TAM ALTIN FİYATI

Alım 1055.77 lira, satış ise 1066.51 lira.

YARIM ALTIN FİYATI

Alım 522.51 TL, satım ise 5 33.25 TL

piyasalar
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