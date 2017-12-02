Bugün altın fiyatları ne kadar? - 2 Aralık (Gram, Cumhuriyet, Yarım, Çeyrek) altın fiyatı kaç tl oldu?

Altın piyasasında yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik vatandaşları da meraklandırdı. 2 Aralık Cumartesi günü ''çeyrek altın ne kadar'' sorusunun yanıtı sık sık araştırılıyor. Bugün altına yatırım yapacak olan vatandaşlar altın fiyatları son durumu sabah.com.tr adresinden güncel olarak takip edebilirler. Cumhuriyet, Çeyrek ve Gram altın fiyatı bugün ne kadar kaç tl oldu? İşte detaylar...

2 ARALIK CUMARTESİ ALTIN FİYATLARI

Kapalı Çarşı'da alım 159.98 TL, satış ise 161.33 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Piyasada alım 261.32 liradan işlem görürken, satış 266.67 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇT TL?

Alım 1075.43 lira, satım 1086.26 liradan işlem görüyor.

TAM ALTIN FİYATI

Alım 1055.77 lira, satış ise 1066.51 lira.

YARIM ALTIN FİYATI

Alım 522.51 TL, satım ise 5 33.25 TL