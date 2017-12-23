THY'nin devasa uçağı Boeing 777F tipi kargo uçağı İstanbul'da

ABD'den hareket ederek, öğle saatlerinde İstanbul'a ulaşan kargo uçağı, THY Teknik Hangarına alındı. ABD'li uçak üreticisi Boeing'in Seattle'daki tesislerinden havalanan uçak öğlen saatlerinde Atatürk Havalimanı'na teker koydu.

7 YENİ UÇUŞ NOKTASI

Turkish Cargo, 102 ton taşıma kapasitesine sahip Boeing 777F modelinin ilkini ise Aralık ayının başında bünyesine katmıştı. Kargo taşımacılığı alanında dünyada ilk 5'in arasına girmeyi hedefleyen şirket 2018 Ocak ayından itibaren kargo uçuş ağına 7 yeni nokta ekliyor.

Kolombiya'nın başkenti Bogota, Nijerya'da Kano, Porto Riko'da Aguadilla, ABD'de Houston, Miami'ye Kanada'da Toronto'ya haftada birer kez Tayvan'ın başkenti Taipei'ye haftada iki kez uçuş yapacak. Bu uçuşların büyük bir bölümü 102 ton kargo taşıma kapasitesine sahip dünyanın en uzun menzilli iki motorlu kargo uçağı olan Boeing 777F tipi uçaklarla gerçekleştirecek

AYCI AÇIKLAMIŞTI

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 7 Aralık'ta düzenlenen, Turkish Cargo filosundaki ilk B777 tipi kargo uçağının teslim töreninde, direkt kargo seferi düzenlenen nokta sayısının 55'ten 73'e çıkarıldığını, büyüme ivmesini devam ettiren Turkish Cargo'nun hatlarına 2018 yılı ocak ayından itibaren yeni hatların ekleneceğini bildirmişti.

Turkish Cargo, 2018 yılı Ocak ayında uçuş ağına 7 destinasyon daha ekleyecek. Turkish Cargo, Ocak ayından itibaren Porto Riko'nun liman şehri Aguadilla, Kolombiya'nın başkenti Bogota, Nijerya'nın kuzey bölgesinde yer alan Kano, ABDnin Teksas eyaletinde yer alan Houston ve yine ABD'nin Atlas Okyanusu kıyısında bulunan Miami, Tayvan'ın özel şehirlerinden biri olarak bilinen Taipei Taoyuan, ve Kanada'nın ticaret merkezi olarak bilinen Toronto'yu uçuş ağına ekleyecek.