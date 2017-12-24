Asgari ücret ne kadar oldu? 2018 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret ne kadar olacak? sorusu arama motoru Google'da en çok aranan konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili bakanlıktan da açıklama geldi. İlan edilen KHK ile birlikte taşeron işçilere yapılan düzenlemeden sonra gözler asgari ücrete çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu bugün Editör Masası'na konuk olacak.

ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMA GELDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "(Asgari ücret) Yılın sonunda pozitif hava uyandıracak, etki yapacak bir rakamı Allah açıklamayı nasip eder inşallah. Bu hafta açıklayacağız, 1 Ocak itibarıyla da uygulanmaya başlayacak."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Sarıeroğlu, saat 12.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret ile ilgili zam görüşmelerinde yeni gelişme yaşandı. Asgari ücret komisyonunun üçüncü toplantısı dün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) gerçekleştirildi. Toplantı sonrası TİSK'ten önemli bir açıklama geldi. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise Aralık ayının son haftasında Bakanlıkta yapılacak son komisyonla zammın belirleneceğini ifade etti.

Asgari Ücret Komisyonu bugün 3. toplandı. İHA'nın haberine göre; Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TİSK) "Türk-İş'in talebi Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil" açıklaması geldi.

Toplantıda, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, işçileri temsil eden Türk-İş heyetine Nazmi Irgat, işverenleri temsil eden TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık etti. Toplantı sonrası tarafların yüzlerindeki gülümseme dikkat çekti. TİSK Genel Sekreteri Koç, "Bizim teklifimizi uygun görüyorlar" şeklinde bir ifadede bulundu.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise Aralık ayının son haftasında Bakanlıkta yapılacak son komisyonla zammın belirleneceğini ifade etti.