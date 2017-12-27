Yenitepe Kadıköy 2017’nin en başarılı kentsel dönüşüm projesi seçildi

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri, akademik kadrosu ve İstanbul Ekonomi Zirvesi icra kurulu üyeleri arasında yapılan anket sonuçlarına göre Yenitepe Kadıköy projesi, Reklam Çarşısı tarafından İstanbul Aydın Üniversitesi İşbirliği ile gerçekleştirilen İstanbul Ekonomi Zirvesi'ndeki Altın Değerler Ödül Töreni'nde "2017'nin En Başarılı Kentsel Dönüşüm Projesi" seçildi.

Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu yaptığı açıklamada;

" Kentsel dönüşüm gerçekten zor bir iş. Aldığımız bu ödül bizim için bir motivasyon kaynağı oldu. İnşaat sektöründe deprem riski taşıyan alanlarda son nokta dönüşüme uğrayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin ilk ve en büyük kentsel dönüşüm bölgesi olan Fikirtepe'de bulunan ve prestij projemiz olarak nitelendirdiğimiz, Fikirtepe lokasyonunun tek Leed Gold sertifikalı yani çevreci projesi Yenitepe Kadıköy'ün bu ödülü kazanması gurur verici. Yenitepe Kadıköy'de mimari, estetik ve yüksek kalite standartlarında kullandığımız ürünlerle gerçekten başarılı bir kentsel dönüşüm projesi hayata geçirdik. Şuanda ilk etabın daire teslimlerine de başladık ve Yenitepe Kadıköy'de yaşam başladı. Projemizi bu ödüle layık gören Aydın Üniversitesi öğrencilerine ve akademik kadrosuna teşekkür ediyorum" dedi.