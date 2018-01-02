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Son dakika: Başkanı görevinden ayrıldı

() Başkanı Dr. görevinden ayrıldı. Vahdettin Ertaş, ilgili Bakanlar Kurulu kararının 31 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından SPK Başkanlığı görevini Vedat Akgiray'dan devralmıştı

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2018 14:55 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 16:11
Son dakika: SPK Başkanı görevinden ayrıldı

internet sitesinin "Kurulumuzda Görev Yapmış SPK Başkanları" bölümünde, Ertaş'ın göreve başlama tarihi "01.01.2013" olarak, ayrılış tarihi de "31.12.2017" olarak belirtildi ve ayrılış nedeni olarak "Görev süresinin dolması nedeniyle" denildi.

VAHDETTİN ERTAŞ KİMDİR?

Tokat Artova'da 1964 yılında dünyaya gelen Ertaş, ilk, orta ve lise eğitimini Tokat ili Yeşilyurt İlçesi'nde yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünde Yüksek Lisans programını da 1991 yılında tamamlayan Ertaş , 1996 yılında İngiltere Lancaster Üniversitesi'nde MBA derecesi ile yüksek lisans derecesi aldı.Ertaş, 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında Doktora derecesi aldı.

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