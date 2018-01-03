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Türkiye'nin en büyük 'sinin yeni sahibi belli oldu

’da TEM Otoyolu yanında bulunan ’nin ’nin elinde bulundurduğu yüzde 63’lük hissesi Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na (POLSAN) satıldı. Bu satışla POLSAN’ın AVM’deki hissesi toplam 97.17 oldu.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018 11:25 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 11:35
Türkiye'nin en büyük AVM'sinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından TEM'in geçişinde bulunan Türkiye'nin en büyük otoyol tesisi 'nin soruşturmaları kapsamında kapanan A.Ş.'de bulunan yüzde 63'lük hissesi ile 'ye devredildi. AVM'nin TMSF'de bulunan hisseleri POLSAN tarafından satın alındı. AVM yönetiminden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bolu Dağı A.Ş. bünyesinde, Kanun Hükmünde Kararname kapsamında TMSF tarafından yönetilmekte olan yüzde 63,92 oranındaki hisse Başbakan Yardımcılığı Makamının onayı ile TMSF tarafından şirkette ön alım hakkı bulunan POLSAN'a satılmıştır. Bu satış işlemi ile şirketimiz bünyesinde POLSAN'ın hisse oranı yüzde 97,17'ye yükselmiştir. Böylece Bolu Dağı A.Ş.'deki 'Yönetim Kayyumluğu' müessesesi, Eylül 2017 tarihinden itibaren mahkeme kararı ile kaldırılmıştır. Aralık 2017'de seçimli olarak gerçekleştirilen Bolu Dağı A.Ş. Genel Kurul Toplantısında POLSAN tarafından görevlendirilen 5 (beş) yetkili, hissedarlarımızın oy birliği ile yeni Yönetim Kurulunu oluşturmuştur."

KAYYUM ATANMIŞTI

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara-İstanbul yolu üzerindeki HighWay Alışveriş Merkezi'ne kayyum atanmıştı. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi dönemin Bolu Dağı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Daylan ve üye Ömer Baday, AVM'deki yüzde 56'lık hisselerini Adanalı işadamı Abdülkadir Şimşek'e satmıştı.

CEO ENHOŞ TUTUKLANDI

Daylan ve Baday, satışın ardından kayıplara karıştı. Darbe girişiminin ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında alışveriş merkezinde aramalar yapılarak bazı belgelere el konuldu. Görevine devam eden CEO Raşit Doğan Enhoş, aynı soruşturmada gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Türkiye'nin en büyük AVM'sinin yeni sahibi belli oldu
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