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geri dönüyor

’ın açtığı dava neticesi Hollanda menşeili online rezervasyon portalı ’un Türkiye’deki faaliyetleri durdurulmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci, booking.com ile görüşmelere başlanıldığını açıkladı. Temurci lüzumlu yı ödemeyi kabul eden booking.com’un yakın zamanda Türkiye pazarına dönebileceğini ifade etti

Giriş Tarihi: 4.1.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 10:15
Booking.com geri dönüyor

MÜSİAD Hizmetler Sektör Kurulu tarafından MÜSİAD Antalya Şubesi ev sahipliğinde yapılan "Türkiye'de Turizm Trendleri" ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Programa katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci, ile görüşmelere başlanıldığını açıkladı. Temurci lüzumlu yı ödemeyi kabul eden booking.com'un yakın zamanda Türkiye pazarına dönebileceğini ifade etti.

"CEZA TÜRKİYE İÇİNDE YAPILAN TATİLLERİ ETKİLİYOR"

Booking.com'a verilen cezanın yalnızca Türkiye içinde yapılan tatilleri kapsadığını söyleyen Temurci, verilen cezanın Türkiye'den yurtdışına yahut yurtdışından Türkiye'ye yapılan tatil alma faaliyetini etkilemediğini kaydetti.

AVRUPA'DA DA DAVALIK

Site yenilemelerini yaptıktan firmanın Türkiye operasyonlarına başlayacağını anlatan Temurci, "Bu yalnızca booking.com'un Türkiye'de yaşadığı bir problem değil. Fransa ve Almanya'da benzer davalar sürüyor" şeklinde konuştu.

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Booking.com geri dönüyor
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