Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? - 6 Ocak Cumartesi altın fiyatları kaç TL? - İşte yanıtı

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik vatandaşları da bir hayli meraklandırıyor. Bu alana yatırım yapacak olan kişiler altın fiyatları listesini hemen hemen her gün inceliyorlar. Hediye ve düğünlerde takılması nedeniyle en çok satın alınan çeyrek altın fiyatı bugün yine merak konusu oldu. ''Çeyrek altın ne kadar'' sorusunun yanıtına altın fiyatları sayfamız ile ulaşabileceksiniz. Gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı haberimizde.

6 OCAK CUMARTESİ 2018 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram Altın

Alış: 158,51

Satış: 158,55

Çeyrek Altın

Alış: 254,80

Satış: 259,57

Yarım Altın

Alış: 506,01

Satış: 519,14

Tam Altın

Alış: 1.019,40

Satış: 1.045,86

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.056,00

Satış: 1.067,00

Ata Altın

Alış: 1.051,06

Satış: 1.077,34

14 Ayar Altın

Alış: 90,77

Satış: 90,84

18 Ayar Altın

Alış: 116,25

Satış: 116,34

22 Ayar Bilezik

Alış: 145,24

Satış: 145,35