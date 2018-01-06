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Bugün ne kadar oldu? - 6 Ocak Cumartesi kaç TL? - İşte yanıtı

Altına yatırım yapacak olan vatandaşlar bu piyasadaki son durumu bu başlık altından takip edebilir. Düğünlerde ve hediyelik olarak verilebilen fiyatı bugün yine en çok araştırılan konulardan birisi oldu. ''Çeyrek altın ne kadar'' sorusunun cevabına piyasa sayfamız üzerinden ulaşabileceksiniz. Peki gram, cumhuriyet, yarım, tam ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 6.1.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 6.1.2018 11:37
Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? - 6 Ocak Cumartesi altın fiyatları kaç TL? - İşte yanıtı

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik vatandaşları da bir hayli meraklandırıyor. Bu alana yatırım yapacak olan kişiler listesini hemen hemen her gün inceliyorlar. Hediye ve düğünlerde takılması nedeniyle en çok satın alınan fiyatı bugün yine merak konusu oldu. ''Çeyrek altın ne kadar'' sorusunun yanıtına altın fiyatları sayfamız ile ulaşabileceksiniz. Gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı haberimizde.

6 OCAK CUMARTESİ 2018 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram Altın

Alış: 158,51

Satış: 158,55

Çeyrek Altın

Alış: 254,80

Satış: 259,57

Yarım Altın

Alış: 506,01

Satış: 519,14

Tam Altın

Alış: 1.019,40

Satış: 1.045,86

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.056,00

Satış: 1.067,00

Ata Altın

Alış: 1.051,06

Satış: 1.077,34

14 Ayar Altın

Alış: 90,77

Satış: 90,84

18 Ayar Altın

Alış: 116,25

Satış: 116,34

22 Ayar Bilezik

Alış: 145,24

Satış: 145,35

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Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? - 6 Ocak Cumartesi altın fiyatları kaç TL? - İşte yanıtı
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