Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? - 6 Ocak Cumartesi altın fiyatları kaç TL? - İşte yanıtı

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik vatandaşları da bir hayli meraklandırıyor. Bu alana yatırım yapacak olan kişiler altın fiyatları listesini hemen hemen her gün inceliyorlar. Hediye ve düğünlerde takılması nedeniyle en çok satın alınan çeyrek altın fiyatı bugün yine merak konusu oldu. ''Çeyrek altın ne kadar'' sorusunun yanıtına altın fiyatları sayfamız ile ulaşabileceksiniz. Gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı haberimizde.
Gram Altın
Alış: 158,51
Satış: 158,55
Çeyrek Altın
Alış: 254,80
Satış: 259,57
Yarım Altın
Alış: 506,01
Satış: 519,14
Tam Altın
Alış: 1.019,40
Satış: 1.045,86
Cumhuriyet Altını
Alış: 1.056,00
Satış: 1.067,00
Ata Altın
Alış: 1.051,06
Satış: 1.077,34
14 Ayar Altın
Alış: 90,77
Satış: 90,84
18 Ayar Altın
Alış: 116,25
Satış: 116,34
22 Ayar Bilezik
Alış: 145,24
Satış: 145,35